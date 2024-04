Il Patriarca di Venezia accoglie Papa Francesco

Papa Francesco ha visitato Venezia per una che ha lasciato un segno profondo nella città. Tra incontri con le detenute del carcere femminile della Giudecca, artisti al Padiglione Vaticano e giovani alla Salute, il Santo Padre ha portato un messaggio di speranza, riconciliazione e pace. Il saluto di ringraziamento del Patriarca di Venezia, S.E. Mons. Francesco Moraglia, al termine della Santa Messa in Piazza San Marco, è stato un momento toccante che ha suggellato una giornata indimenticabile.

VENEZIA. Papa Francesco è stato accolto con entusiasmo e gratitudine dalla città di Venezia e dal Patriarca S.E. Mons. Francesco Moraglia. La visita pastorale ha avuto il suo culmine nella celebrazione della Santa Messa in Piazza San Marco, seguita da un caloroso saluto di ringraziamento del Patriarca, che ha espresso la gioia e il riconoscimento di tutta la città.

Nel suo discorso, Mons. Moraglia ha sottolineato l’importanza di questa visita per Venezia e per l’intera regione del Nordest. “Santo Padre, caro Papa Francesco, la parola che insieme Le diciamo – ad una sola voce e con tutto il cuore – è: Grazie!”, ha afermato il Patriarca, ringraziando il Papa per la sua presenza e il suo messaggio di speranza.

Gli incontri con le detenute del carcere femminile della Giudecca e gli artisti al Padiglione Vaticano, allestito dal Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione nella Chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite, hanno messo in luce il carattere inclusivo e compassionevole di questa visita pastorale. Anche il momento con i giovani alla Salute ha aggiunto un tocco festoso alla giornata, culminata con la celebrazione eucaristica in Piazza San Marco, centro nevralgico della città.

Mons. Moraglia ha ricordato che Venezia è una città unica, da sempre ponte tra Oriente e Occidente, crocevia di popoli, culture e differenti fedi. Questo contesto fa sì che i temi delle encicliche del Papa – “Fratelli tutti” e “Laudato si'” – trovino riscontro immediato in questa città, che da sempre valorizza il rispetto e la cura del creato e della persona umana. Il Patriarca ha annunciato anche un segno concreto e duraturo della visita del Papa: la Chiesa di Venezia metterà a disposizione di soggetti fragili, in particolare donne che cercano il reinserimento sociale, otto mini-alloggi ristrutturati nella Casa della Carità, ex convento delle Muneghette, intitolata a San Giuseppe e situata nel centro storico di Venezia.

Infine, Monsignor Moraglia ha ringraziato il Papa per la parola “pace”, che risuona instancabilmente sulle sue labbra. In Piazza San Marco era presente l’icona della Madonna della Salute, conosciuta come mediatrice di pace. Dinanzi a questa icona, nel 1264, si pose fine a una guerra durata più di mezzo secolo tra Venezia e Candia.

Il saluto finale del Patriarca ha espresso il legame profondo tra Venezia e il suo patrono, San Marco: “Caro Papa Francesco, la Madonna della Salute l’accompagni sempre e noi, con affetto, Le rivolgiamo il saluto caro ai veneziani: viva San Marco, viva Venezia!” Un segno che la visita di Papa Francesco rimarrà nei cuori dei veneziani come un momento di profonda connessione con la Chiesa e con il messaggio di pace e speranza portato dal Santo Padre.