Il passaporto vaccinale una realtà nel Veneto? Sembrerebbe di si. L’indicazione della Regione alle Ulss del Veneto è quella di fornire un documento dopo l’avvenuta vaccinazione a testimoniare che il vaccino è stato effettuato.

L’App “ Vaccini e prevenzione” probabilmente verrà trasformata, sempre in Veneto, in un passaporto vaccinale e sarà in italiano ed in inglese.

Potrebbe servire in un prossimo futuro per varcare i confini, spostarsi all’interno dell’Italia od eventualmente per accedere a servizi.

Fonte: il Gazzettino

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti