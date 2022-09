Il Parco di Mogliano, presentato il Master Plan alla città

È stato presentato ieri ai cittadini il Master Plan “IL PARCO DI MOGLIANO”, redatto dall’architetto Alfonso Cendron, che sviluppa un’ipotesi di riqualificazione urbana e paesaggistica della grande area sud della Città, nell’ambito del programma strategico gMove / green Move.

Il Master Plan, presentato ieri mattina alla conferenza indetta presso il Centro sociale in Piazza Donatori di Sangue, intende tracciare le linee guida per dare forma alla visione a lungo termine circa la definizione dell’ampia area (150 ettari) destinata a verde e a servizi che dal centro della città si estende verso sud e definita dal PAT come Parco di Mogliano.

Già nei primi PRG del Comune risalenti agli anni ’60 viene individuata questa grande “spina verde” destinata a servizi per la comunità (scuola, sport, …) e a verde.

Lo stesso PTCP a livello provinciale definisce l’area come Parco urbano rurale di interconnessione tra le aree urbanizzate e il territorio agricolo.

Con il Master Plan che viene presentato si definisce un “piano guida” che entra più nel dettaglio, con un documento di indirizzo strategico che sviluppa l’idea complessiva di riqualificazione urbana e paesaggistica attuabile a stralci in diversi anni.

È stato un grande lavoro di progettazione partecipata che ha coinvolto e raccolto le esigenze delle tante associazioni che orbitano nell’area o gestiscono impianti sportivi ivi presenti.

«Un buon amministratore pubblico deve essere lungimirante e saper guardare avanti ben oltre i 5 anni di mandato elettorale – spiega il Sindaco Davide Bortolato. – Programmare, pianificare e progettare con una visione a breve, medio ma soprattutto a lungo termine è fondamentale per governare bene un Comune».

Durante la mattinata è intervenuto il Professor Benno Albrecht, Rettore dell’Università Iuav di Venezia. Subito dopo, è stata inaugurata la mostra dei lavori allestita presso il Broletto, in via Rozone e Vitale 5, che sarà aperta fino al 7 ottobre 2022 dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00.