Il Papa al G7: una fitta rete di incontri

Il Pontefice farà la sua comparsa nel corso del G7 che si sta svolgendo in Puglia in questi giorni. Lo interesseranno vari confronti, vediamo quali.

BORGO EGNAZIA – Si vedrà anche il volto di Papa Francesco a Borgo Egnazia, al G7, in un corso di incontri che lo intratterrà per tutto il pomeriggio con due turni di incontri bilaterali. Il Papa partirà in elicottero alle 11 dal Vaticano per atterrare a Borgo Egnazia alle 12.30, accolto dalla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

L’arrivo previsto, con accoglienza, al G7 è alle 14.05 e si terrà per lui un discorso alle 14.15.

I bilaterali

Per il primo round di confronti, rispettivamente fino alle 17.30, parlerà con il Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva, poi con il presidente ucraino Volodymir Zelensky, quindi con il presidente di Francia Emmanuel Macron e con il presidente del Canada Justin Trudeau.

Successivamente dalle 17.30 inizierà un secondo round di bilaterali. In ordine, il Pontefice incontrerà William Samoei Ruto, Presidente del Kenya; Narendra Modi, Primo Ministro dell’India; Joseph Biden, Presidente degli Stati Uniti d’America; Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente del Brasile; Recep Tayyip Erdoğan, Presidente della Repubblica di Turchia; Abdelmadjid Tebboune, Presidente della Repubblica di Algeria.

Il dato forse più interessante è proprio il bilaterale previsto con il presidente turco Recep Tayip Erdogan, con cui aveva già parlato tramite una telefonata ad ottobre 2023, dopo l’inizio del conflitto a Gaza. In tutto, dieci bilaterali (otto presidenti, un capo di governo, un direttore generale), moltissimi argomenti di cui spaziare e un tema – l’intelligenza artificiale – su cui la Santa Sede lavora da decenni, anche quando ancora non si chiamava così.

Crediti fotografici: Di Tânia Rêgo/ABr – Agência Brasil, CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27457949