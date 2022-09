“Il Paese delle persone integre” di Christian Carmosino fa il tutto esaurito al Lido di Venezia

Tutto esaurito ieri sera per proiezione del film “Il paese delle persone integre” di Christian Carmosino Mereu, presentato in occasione della Mostra del Cinema del Lido di Venezia nell’ambito delle giornate degli autori. Nato da un’idea del regista Carmosino, il film documentario è una coproduzione dello stesso autore e di Vito Zagarrio, direttore del Centro Produzione Audiovisivi dell’Università degli Studi Roma Tre che ha sposato il progetto sin dal 2015.

Il film racconta la ricerca di libertà di quattro cittadini: un musicista leader della rivoluzione, una madre che deve occuparsi di una famiglia povera, un candidato alle imminenti elezioni e un minatore impegnato nella lotta sindacale.

“Ho scelto di raccontare semplicemente i fatti – spiega il regista Christian Carmosino – e così ho seguito quattro persone nella loro vita quotidiana; il loro racconto, in prima persona, ha sostituito il mio”.

l Burkina Faso, letteralmente il paese delle persone integre, è diventato indipendente nel 1960 dopo essere stato una colonia francese. Per 27 anni è stato guidato dal dittatore Blaise Compaoré. Nel 2014 Compaoré ha tentato di far approvare una modifica della Costituzione che gli avrebbe permesso di governare per altri 15 anni. Un’insurrezione popolare ha costretto Compaoré a lasciare il paese. I successivi governi sono stati messi alla prova da due colpi di stato (nel maggio 2015 e nel gennaio 2022) e oggi la situazione politica rimane altamente instabile.

Nonostante sia ricco di risorse minerarie (in particolare di oro esportato in Europa anche in modo illegale e sfruttando il lavoro nero) il Paese è attraversato da una grave crisi umanitaria, complice una moltitudine di aspetti poco raccontati. La condizione di povertà coinvolge gran parte della popolazione, causando malnutrizione e malattie, aggravate dalle conseguenze degli attentati terroristici. Il film ha il patrocinio di Amnesty International Italia.

Sarà possibile vedere il film “Il Paese delle persone integre” fino a venerdì sulla piattaforma MYmovies. Il film sarà poi presente in altri importanti festival internazionali.