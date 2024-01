Il nuovo servizio di prestito gratuito dei giochi da tavolo

La Biblioteca di Carpenedo Bissuola offre un nuovo servizio di prestito gratuito dei giochi da tavolo, rivolto alla fascia di età 14-25, con l’obiettivo di promuovere la condivisione della magia e del divertimento all’interno delle famiglie e tra amici.

L’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha presentato l’iniziativa, inaugurando anche “Masters in games. I segreti del game designer”, una rassegna della Rete Biblioteche Venezia, inclusa nel Piano Giovani Regionale. Questa propone sessioni di gioco e analisi dei giochi da tavolo.

La Biblioteca di Carpenedo Bissuola ha ampliato i suoi spazi dalla primavera 2023, introducendo una sala con Play Station 5, PC gaming e una collezione di 60 giochi da tavolo e di ruolo. Questa iniziativa mira a diversificare l’offerta culturale della biblioteca, trasformandola in un luogo attivo di incontro.

Il gioco in biblioteca offre l’opportunità di entrare in mondi narrativi interattivi e transmediali, in cui le storie si costruiscono attraverso la parola e l’immagine. Il gioco promuove il rispetto delle regole, l’uso di creatività e strategia, e il divertimento condiviso. Inoltre, contribuisce alle finalità educative e formative della biblioteca, potenziando le sue capacità aggregative.

I risultati del 2023 dimostrano il successo dell’iniziativa, con 896 accessi alla sala gaming, 700 persone coinvolte in piccoli gruppi di gioco, 74 partecipanti ai tornei di PS5, 130 richieste di giochi da tavolo, e 383 prestiti di attrezzatura sportiva per giochi all’aria aperta.

L’assessore Venturini sottolinea che la biblioteca diventa così un luogo di crescita individuale e sociale, offrendo ai giovani un modo innovativo di diventare cittadini del futuro.

In collaborazione con la Società Studio Giochi di Venezia, la biblioteca avvierà laboratori per approfondire i meccanismi dei giochi da tavolo. Inoltre, verrà avviato un laboratorio di ideazione e creazione di un nuovo gioco da tavolo, coinvolgendo i giovani in un’esperienza culturale e di opportunità professionale.

La Rete Biblioteche Venezia prevede di arricchire progressivamente le diverse biblioteche con collezioni di giochi e attività, ampliando l’offerta culturale e le occasioni di visita e aggregazione per tutte le fasce d’età. La Biblioteca Bettini Junior già propone “Bibliogame” per la fascia di età 0-14 anni, mentre la nuova ala della Biblioteca civica VEZ includerà uno spazio dedicato al gaming.

Per avere maggiori informazioni sul prestito dei giochi da tavolo alla Biblioteca di Carpenedo Bissuola, visitare la pagina dedicata di Cultura Venezia: https://www.comune.venezia.it/content/giochi-tavolo-prestito-e-sede