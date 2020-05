Il Museo M9 di Mestre e la “Casa dei Tre Occi” alla Giudecca

I conti dell’M9, il Museo del 900, di Mestre sono in pessimo stato e la Fondazione di Venezia sta cercando di salvare il salvabile e portare all’autosussistenza questo progetto molto dispendioso.

Fra le varie ipotesi circolate in questi giorni c’è quella della vendita della “Casa dei Tre Occi” di Venezia, uno dei gioielli della Fondazione di Venezia.

La “Casa dei Tre Occi”è un edificio veneziano in stile neogotico sull’isola della Giudecca. E’ stato a lungo un luogo di incontri e scambi culturali. E’ stato riconosciuto come “Bene di interesse storico e artistico” ed è diventato ora uno spazio dedicato alla fotografia del 900.

La vendita, magari a speculatori cinesi, di questo prezioso bene appartenente a Venezia ed ai suoi cittadini sarebbe un delitto. Non vorremmo vederlo trasformare in un altro albergo.

Anche il Sindaco Luigi Brugnaro insorge e tuona “La Casa dei Tre Occi non si tocca. I bilanci si sistemano riorganizzando ed efficientando”.

E’ opinione di tanti che in questi anni il Museo M9 non abbia avuta una buona gestione. Ora occorre un progetto serio per salvare e rilanciare l’M9 e non la vendita di un bene di interesse storico.

Commenta la news

commenti