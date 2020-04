Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

La Piazza dei Caduti fin dal suo nascere è sempre stata il centro della vita pubblica del paese.

Fino a circa gli anni 20 del secolo scorso, il centro principale del paese con l’annessa sede del Municipio era in Piazza Duca d’Aosta, che era denominata allora Piazza Maggiore e dove avevano sede le principali Istituzioni. Ma con l’avvento delle autovetture e dell’aumento incontrollabile del traffico sul Terraglio, arteria extraurbana sempre più trafficata, era diventata ormai scomoda e quindi sia il Municipio che la Piazza principale di Mogliano vennero spostati nell’attuale sito, che era la Piazza dove si svolgeva il Mercato settimanale.

Una posizione che fin dalla sua inaugurazione è rimasta centrale nella sistemazione topografica del paese e più consona rispetto a prima. diventando il centro della vita pubblica del paese. Fu inaugurata nel 1926 alla presenza del Duca d’Aosta. Inizialmente intitolata a Vittorio Emauele III di Savoia, mutò la denominazione con l’attuale Piazza Caduti durante gli anni della resistenza.

Il manufatto costruito in fondo alla piazza, sede ufficiale del Comune di Mogliano Veneto è un edificio dall’esterno sobrio, mentre gli interni, più decorati seguono lo stile dell’arte dèco e sono utilizzati come uffici per il Sindaco e gli Assessori, regolarmente eletti durante le votazioni, per l’intero periodo del loro mandato che dura solitamente 5 anni. In essi possano svolgere i loro servizi a favore dei cittadini abitanti a Mogliano.

Il Municipio di Mogliano può contare di altri uffici dislocati in altre strutture nelle vicinanze del Comune e quindi anche del centro del paese. Uno è il Punto Comune nella Piazzetta del Teatro per tutta la serie di documenti imposti dalla burocrazia italiana ed uno nei locali della ex Biblioteca Comunale, dove ci sono gli uffici per gli Assistenti Sociali.

Il Municipio è preceduto da due piazzali molto ampi, che nel loro insieme formano l’intera Piazza Caduti. In uno, più vicino all’ingresso del Comune, è posizionato il Monumento ai Caduti. Mentre sull’altro, appena al di là della strada, c’è una bellissima fontana che con il suo continuo gorgoglio di acqua zampillante, tiene compagnia ai negozianti ed agli avventori della piazza.

Come sfondo, sulla sinistra poi l’antico manufatto può godere della splendida visione della meravigliosa facciata del Duomo Arcipretale Santa Maria Assunta ed in parte di una fiancata della prestigiosa Abbazia.

