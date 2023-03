Il Metodo Viper per la difesa personale

Mogliano – Una lezione gratuita di difesa personale al femminile, con un metodo che viene da lontano.

Una grande occasione per le cittadine di Mogliano, sabato prossimo, primo aprile dalle ore 9 alle 12 presso la palestra G. Menegazzi in Viale Europa 2 a Marocco, per conoscere le tecniche rapide di autodifesa, utilissime in situazioni di pericolo, aumentando la capacità di reazione e il senso di sicurezza. Le tecniche, che verranno insegnate in questo primo approccio dimostrativo e gratuito, arrivano da lontano, sia per tempo che per luogo.

Secondo la storia il sistema Ving Tsun è una disciplina sorta nel 1623, leggendariamente inventata da una monaca Shaolin, il cui nome era Ng Mui (5 fiori di Pruno). Fu lei stessa a tramandare il suo metodo ad una giovane donna che aveva chiesto il suo aiuto per salvarsi la vita sfuggendo alle angherie di un nobile. Dopo averla istruita a dovere, la donna vinse il duello con l’uomo. Questa fanciulla si chiamava Yim Ving Tsun e la suora decise di coniare con il nome della ragazza il sistema che divenne “Ving Tsun” (Radiosa Primavera).

La Ving Tsun Academy nasce nel 1992, grazie a Grand Master Paul Tang (Fondatore) coadiuvato da Master Miriam Ponce.

“La nostra organizzazione, vicina al tema violenza verso le donne ha creato un programma sintesi della disciplina Ving Tsun e denominato Viper (metodo pronta difesa e d’assalto). In esso sono integrate tecniche immediate ed attuative per evitare una probabile aggressione oltre la lettura dello stato d’ansia, il “gelo mentale” – spiega il referente Sifu Christian Baggio.

“Da oltre 10 anni collaboriamo attivamente con molte istituzioni comunali e svolgiamo, con grande riscontro, incontri per la tutela dei cittadini. Sabato prossimo dalle 9.00 alle 12.00 organizziamo, presso il quartiere di Marocco, nella la palestra G. Menegazzi in Viale Europa n.2, il prossimo evento gratuito, con la collaborazione dell’associazione di Frazione Marocco, che ringrazio”.