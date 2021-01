Il mercato ittico

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Ormai da diverso tempo, la Piazza Donatori di Sangue davanti al Centro sociale e all’Unità sanitaria di Mogliano è stata destinata e tuttora adibita per il mercato del pesce.

Al lunedì, giorno del mercato paesano settimanale i banchi allestiti per la vendita del pesce, vanno a completare tutte le altre bancarelle che sistematicamente quella mattina occupano tutto il centro storico di Mogliano. L’assortimento è perfino imbarazzante, vi si trovano a non finire capi di abbigliamento, al completo il settore delle scarpe, dell’intimo e anche di svariati prodotti di gastronomia.

Oltre che al lunedì, il servizio di pescheria al completo lo si trova anche al venerdì. Ma c’è un banco che assicura la presenza e la vendita del pesce anche al mercoledì e al sabato.

Avere operativo quasi tutti i giorni della settimana la possibilità di poter acquistare del pesce fresco e a portata di mano costituisce un’occasione di privilegio e una grossa comodità per tutti quei cittadini di Mogliano che ne sono buongustai. Fra l’altro recentemente, parte della Piazza, quella riservata ai banchi per la vendita del pesce, è stata attrezzata di impianti di acqua corrente e di vasche di scarico dell’acqua sporca, in maniera che si possa avere il prodotto acquistato, oltre che pulito anche ben lavato, pronto per essere cucinato e mangiato.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti