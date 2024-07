Il Meeting di Rimini esplora la ricerca dell’essenziale

Le date della 45ª Meeting di Rimini sono ufficiali: si terrà dal 20 al 25 agosto 2024

RIMINI – Nell’ultima settimana d’agosto, Rimini diventa la capitale della cultura internazionale e viene invasa da gente curiosa, aperta, capace di giudizio, proveniente da tutto il mondo, per discutere i temi di attualità portati sotto i riflettori di questo evento che si ripete dagli anni Ottanta.

Il Meeting che la città annualmente accoglie è giunto quest’anno alla sua 45ª edizione, che sarà ricca di tavole rotonde, mostre, spettacoli, iniziative culturali, sportive e per ragazzi. Il titolo “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?” è presto chiarito dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Essenziale è la ricerca della pace, specie in un momento come questo, con la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, in cui sono i civili a pagare il prezzo altissimo di scelte scellerate. Essenziale è mettere l’uomo al centro, difendere una visione etica sui grandi temi come l’intelligenza artificiale. Essenziale è l’impegno per la crescita».

Sul concetto di essenziale gli fa eco anche il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz: «Essenziale è ciò che genera una vita piena, libera e responsabile e una vita sociale feconda e solidale. Il tentato assassinio di Donald Trump e alcune delle successive interpretazioni ci hanno reso presente in modo drammatico la vulnerabilità della democrazia. Contro i veleni dell’odio e del disprezzo, dei complottismi e delle estreme polarizzazioni, gli antidoti essenziali sono l’incontro, il dialogo e il confronto. L’essenziale non è una riduzione austera a un minimo necessario, ma ciò che fa vivere e fiorire tutto, che apre a un orizzonte di senso per il nostro lavoro quotidiano, per l’educazione dei nostri figli, per il nostro impegno per il bene di tutti. Al Meeting renderemo presenti germogli di riconciliazione che nascono in mezzo alle guerre, incontri che sono diventati cantieri di pace».



Nel ricordo del Beato Rosario Livatino

Anche il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli è tornato sul tema del Meeting, ricordando che «l’essenziale della giustizia è rappresentato dai tanti magistrati italiani competenti e autorevoli che operano quotidianamente per il “bene” del Paese, privilegiando la dimensione del servizio e la spinta ideale propria della funzione, alla dimensione del potere. Uno di questi giovani magistrati era Rosario Livatino, che verrà ricordato nel corso del Meeting».



Appuntamento a Rimini

La 45ª edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli si terrà in Fiera a Rimini da martedì 20 a domenica 25 agosto.

Ogni giornata del Meeting 2024 sarà arricchita dal contributo di personalità di primo piano dal mondo istituzionale, culturale, accademico e imprenditoriale, nonché esponenti della Chiesa e di fedi e culture diverse. Gli interventi saranno trasmessi anche in diretta, su più canali digitali e in più lingue.

Tra le presenze istituzionali finora confermate, spiccano i nomi del presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni, il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, il presidente del Cnel Renato Brunetta e il presidente della Banca d’Italia Fabio Panetta.

Il 45° Meeting di Rimini – uno tra i pochissimi eventi fieristici e congressuali interamente gratuiti – si tiene con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Rimini.