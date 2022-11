Il meccanismo del Payback spiegato ad un bambino

PAPÀ: In Italia gli acquisti di dispositivi medici per il servizio sanitario si fanno solo attraverso gare pubbliche d’appalto. Le gare bandite dalle regioni già prevedono un meccanismo di salvaguardia, che è la base d’asta, invalicabile per legge. Il punto è che la somma delle gare aggiudicate in una regione non è il budget regionale della spesa in DM come dovrebbe logicamente essere, ed infatti le regioni lo sforarono tutti gli anni, da anni.

BAMBINO: Quindi papà la soluzione è già a portata di mano per governare la spesa in DM, la regione bandisce gare la cui somma dei valori aggiudicati non supera il budget a disposizione. Semplice! Ma allora Papà perché non si fa così?

PAPÀ: Perché le gare intercettano i bisogni di salute dei cittadini, mentre il payback con i tetti di spesa imposti è un modo per spostare sulle aziende fornitrici una parte dei costi sanitari che il Servizio Sanitario deve dare ai cittadini per curarli, ma che il Governo non vuole pagare… tutto qui!

BAMBINO: Ora però lo devono dire i politici ai loro elettori che le industrie della sanità devono farsi carico di una parte delle cure degli italiani che lo stato semplicemente non vuole pagare. E che molte di queste industrie chiuderanno, e che ci sarà il rischio di non avere dispositivi medici negli ospedali, e che tanti papà e mamme rimarranno senza un lavoro. Per giustizia morale, lo devono dire. Giusto papà??



Firmato: un PAPÀ (che lavora nel mondo dei DM)



Su questo tema abbiamo intervistato il Presidente di Confindustria Dispositivi Medici, Massimiliano Boggetti, che ha chiarito come funziona il meccanismo del Payback, la situazione critica sollevata dalle aziende fornitrici dei dispositivi medico-ospedalieri e cosa dobbiamo aspettarci.