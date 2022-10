Il market del gioco d’azzardo è cresciuto del 50% l’anno scorso

Okay, forse abbiamo esagerato un po’. La percentuale esatta è del 46.1%, che è comunque una quota da non sottovalutare!

Spesso si sente dire che a causa della pandemia, il business dei casinò è andato in perdita, e da un certo punto di vista è vero. Con la chiusura di molte case da gioco, questi dati sono verificabili in quanto molte compagnie hanno visto diminuire il guadagno proveniente dal “live casinò”. Detto questo, c’è anche da chiarire che per quanto riguarda i casinò online, la storia è molto diversa.

Infatti, durante la pandemia, molti giocatori affezionati si sono affidati alle piattaforme di gioco online, che sono cresciute esponenzialmente durante gli ultimi due anni. Con l’aumento di questo fenomeno, si è vista anche la crescita, meno benvenuta, del gioco d’azzardo illegale.



I vari tipi di gioco

Per ogni cosa negativa ne arriva una positiva. O almeno così si dice. La chiusura delle case da gioco tradizionali ha infatti lasciato spazio a quelle online, che sono senza dubbio diverse, ma non per questo meno piacevoli. Anzi, si può dire che la comodità del giocare a casa propria, e altri fattori collegati, sono dei punti di spicco non indifferenti.

I giochi nei casinò online infatti sono diventati, nel corso degli ultimi due anni, i giochi più popolari del settore. Seguiti dai giochi e dalle scommesse sportive, che hanno anche subito delle variazioni sostanziali a causa della sospensione di molti eventi sportivi, che hanno dovuto sottostare alle restrizioni, come ogni altro ambito della vita durante la pandemia che ci ha colpiti nel 2020.

I giochi online e le scommesse sportive sono stati seguiti dal poker, e dal bingo, che sono diventati meno popolari con il cambio dal vivo alla rete. Ma non disperate, qualsiasi sia la vostra preferenza di gioco, molte piattaforme online fanno al caso vostro. E se siete nuovi nell’ambito, e volete semplicemente provare? Allora sappiate che le girate gratis potrebbero sono il bonus più popolare nell’ambito del gioco d’azzardo online. Tutto il brivido del gioco, senza perdere un centesimo! Qualsiasi sia il vostro gioco preferito, le piattaforme online propongono una vasta scelta di opzioni, tutte create per migliorare la vostra esperienza di gioco, ovunque voi siate.



Il marketing del gioco d’azzardo

Nonostante la loro crescita nel corso degli ultimi due anni, c’ da dire che la campagna contro il marketing del gioco d’azzardo online non ha favorito questa situazione di crescita, rendendo lo sviluppo del settore più difficile, e mettendo i nuovi iniziati, ed i giocatori più esperti a rischio di affidarsi a piattaforme meno credibili e che operavano ai margini della legge.

Ogni provincia italiana ha reagito diversamente ai cambi sostenuti negli ultimi due anni, e potete leggere di più a riguardo su questo articolo. Comunque, ora che le restrizioni sono passate, il governo italiano si trova a dover preparare un nuovo documento di legge che ci darà più linee guida per quanto riguarda il gioco d’azzardo online. Si sa che gli attuali componenti del partito vincente avevano progettato di apporre delle modifiche ai diritti e agli obblighi dei giocatori d’azzardo, ma non sappiamo ancora quali saranno tali modifiche. C’è da tener presente che il gioco d’azzardo è una fonte di guadagno per il paese e che quindi dovrebbe essere trattato con molta attenzione. Per ora, restiamo in attesa.