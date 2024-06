Il Made in Italy sbarca a Venezia nel Villaggio Coldiretti

Tanti saperi e sapori espressi dal più straordinario mercato contadino, per la prima volta a Venezia

VENEZIA – C’è tanta Treviso nel Villaggio Coldiretti che oggi è sbarcato a Venezia, dove rimarrà fino a domenica. L’appuntamento con la cucina contadina, agriasilo, street food, degustazioni wine, beer e oil bar è ai Giardini Napoleonici e Riva Sette Martiri a Venezia. Mercato contadino e fattoria degli animali con pet-therapy sono gli ingredienti di un appuntamento storico all’insegna della valorizzazione del cibo made in Italy e dell’arte espressa dalle nostre aziende agricole.

Al Villaggio si potranno anche scoprire i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica, promossi da Terranostra, con percorsi e consigli per fermarsi a mangiare e a dormire nel rispetto dell’ambiente e della tradizione culinaria delle nostre campagne. Ma si potrà andare a scuola di olio extravergine italiano nell’Oleoteca e partecipare a degustazioni guidate nell’Enoteca del Villaggio, dove si potranno degustare cocktail all’extravergine, vini e birra agricola, seguire le lezioni di agricosmesi con i trucchi di bellezza della nonna.



Le aziende trevigiane e giovani imprenditori presenti

Foto via Facebook @coldirettiveneto

Michele Callegari di Maser che porterà l’Olio Evo zona Maser, Società agricola Baccicchetto Tiziano & Fratello di Vittorio Veneto con l’olio Evo e il fagiolo Mame de L’Alpago che è sigillo di Campagna Amica, Il Frutteto del Palù di Godega Sant’Urbano con trasformati di frutta, succhi, confetture e frutta essicata, Società agricola Torresan Roberto di Crocetta del Montello con i salumi secondo la tradizione del Montello, Terre Cartusiae soc. agricola di Caerano San Marco con mele, succo di mela e sidro in tre varietà, Vaka mora di Istrana con formaggi e latticini, freschi e stagionati, gelato, Vitiovitec di Fregona con yoghurt e formaggi freschi di pecora; manufatti in lana; M&G di Morandin e Graziotto di Ponzano Veneto con Trasformati di verdura, conserve e agrodolci, radicchio e asparago, Az. Agric. Pajarin di Povegliano con chiocciole, polpa, sughi, e anche prodotti cosmetici, miele biologico, trasformati di verdure da agricoltura, Moretto Farm agricola di Villorba con idroponia, Latteria Sant’Andrea di Povegliano con formaggi e latticini. Monia Pio Loco Boscariol, che con i suoi laboratori sarà presente nell’area delle fattorie didattiche e l’azienda Breda Luciano, che con i prodotti del suo Oliveto Riva Jacur sarà presente in oleoteca e nelle masterclass della Evoo School.

Ad animare il Villaggio ci saranno anche 16 rappresentanti di Giovani Impresa: Marco De Zotti (delegato Giovani Impresa Treviso e Veneto), Giacomo Manera, Matteo Daminato, Enrico Nadal, Margherita Eva Mozzato, Anika Collodel, Martino Morandin, Riccardo Perin, Nicolò Brognera, Gioele Bravin, Alessio Feletti, Gianluca Andreola, Alex Lovisotto, Andrea Pagotto, Leonardo Dam, Nicolò Dalla Giustina, oltre al segretario di Giovani Impresa Treviso, Luca Colussi.



Con soli € 8

Con soli € 8, famiglie e turisti potranno degustare il miglior cibo italiano con menù dedicati, preparati da 15 agrituristi trevigiani diplomati Agrichef. I loro nomi sono: Susanna Pagot e Loris de Miranda dell’agriturismo Moro Barel di Vittorio Veneto, Valentina Alberton dell’agriturismo Ca Fossa’ di Borso del Grappa, Marco Osellame dell’agriturismo Da Osellame di Venegazzù, Andreina Ziliotto dell’agriturismo Da Andreina di Borso del Grappa, Fabrizio Dorigo dell’agriturismo Da Garbonier di Refrontolo, Vania Cancarello dell’agriturismo Ai Colori di Paese, Enrico Curto dell’agriturismo La Dolza di Follina, Maurizio Torresan dell’agriturismo La Baita di Crespano del Grappa, Silvia Grillo dell’agrit. Le Vignole di Cordignano, Manuela Tessari dell’agriturismo Mondragon di Tarzo, Oscar Fiorese dell’agriturismo Malga Col Serai di Borso del Grappa, Moris Lazzaron dell’agriturismo Caravaggio di Vedelago, Francesca Comazzetto dell’agriturismo Valle In Piano di Cornuda e Raffaella Curto dell’agriturismo Al Cartizze di Valdobbiadene.