Il Luogotenente Paolo Palmisano si congeda dopo 40 anni di servizio nei Carabinieri

Il Luogotenente Paolo Palmisano ha concluso una carriera di 40 anni nei Carabinieri, distinguendosi per le sue capacità investigative e il suo impegno nel garantire la sicurezza nella provincia di Treviso.

TREVISO. Dopo quattro decenni di impegno e dedizione al servizio della “Benemerita”, il Luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri Paolo Palmisano ha recentemente lasciato il servizio attivo.

Nato nel 1964 a Martina Franca (TA) e padre di tre figli, Palmisano ha iniziato la sua carriera nei Carabinieri prestando servizio inizialmente in Sicilia e successivamente in Toscana. Nel 1995 è stato trasferito in provincia di Treviso, dove ha svolto un ruolo di rilievo per oltre due decenni.

Dopo un periodo al Nucleo Operativo della Compagnia del capoluogo trevigiano, Palmisano è stato assegnato al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto. Qui, nel 2018, ha assunto il comando, distinguendosi per le sue capacità investigative e per la gestione di operazioni delicate.

Il suo impegno e la sua dedizione sono stati riconosciuti dai suoi colleghi dell’Arma, che hanno espresso gratitudine e riconoscimento al Luogotenente Palmisano. Il Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Ribaudo, ha avuto l’onore di portare il saluto e il ringraziamento dell’intera comunità dei Carabinieri, incontrando il valoroso Sottufficiale presso la caserma di via Cornarotta di Treviso.

Il contributo di Palmisano alla sicurezza e alla giustizia nel territorio rimarrà un punto di riferimento per le future generazioni di Carabinieri, mentre lui stesso si prepara a intraprendere un nuovo capitolo della sua vita.