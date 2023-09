Il legame tra bambini e cani: una fonte di gioia, benessere e stimolo

A Milano per Quattrozampeinfiera arriva la Bambility®. Sabato 30 settembre e domenica 2 ottobre, al Parco Esposizioni Novegro, tante attività dedicate ai più piccoli.

MILANO – L’esperienza unica dell’interazione tra bambini e cani sarà al centro dell’attenzione a Quattrozampefiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia, il 30 settembre e 1° ottobre a Milano. In questa occasione, Bambility®, un progetto educativo e ludico, porterà avanti la sua missione di sviluppare le capacità sociali, emotive e motorie dei bambiniattraverso la relazione con i cani.

Al Parco Esposizioni Novegro, i più piccoli avranno l’opportunità di partecipare a varie attività coinvolgenti, tra cui l’Escape Dog Room. In questa avventura unica, i bambini, risolvendo giochi di logica e seguendo gli indizi, potranno superare il percorso sviluppato in diverse “stanze” e raggiungere l’uscita.

Il character “Morpheus”, simpatico cagnolone già protagonista di numerosi fumetti, sarà il soggetto principale dell’Escape Dog Room per suscitare la curiosità dei ragazzi, sviluppare la conoscenza e stimolare la loro creatività. Durante l’esperienza, i giovani partecipanti saranno coinvolti nella scrittura del finale dell’avventura del fumetto “Morpheus e il Coniglio”,permettendo loro di esprimere una parte del proprio mondo interiore.

Ogni stanza rappresenta un momento diverso del fumetto e i ragazzi saranno guidati in ogni fase dell’esperienza da un affettuoso cagnolino. L’obiettivo del gioco è trovare la strada giusta per riunire il gruppo di bambini e i cani, superando sfide e ostacoli, seguendo le impronte del coniglio, recuperando oggetti perduti usando una bussola e molto altro.

Il cane come mediatore dell’esperienza

Il cane svolge un ruolo centrale in questa esperienza unica. Accompagnando il gruppo, osserverà i ragazzi mentre affrontano le sfide e sarà coinvolto attivamente in alcune di esse grazie al suo fiuto eccezionale. Il cane stesso fornirà spesso indizi e soluzioni, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Promuovere la collaborazione e lo spirito di gruppo

L’Escape Dog Room incoraggia i bambini a collaborare, mettendo in gioco le diverse abilità. Ognuno ha un talento speciale: dalla risoluzione di enigmi numerici alla logica, dalla praticità nell’uso degli oggetti alla capacità di trovare indizi. Questa attività promuove la collaborazione e il sostegno reciproco tra i partecipanti, facendoli sentire parte di un gruppo più ampio.

Fare il pieno di emozioni

L’Escape Dog Room offre un’ampia gamma di emozioni, dall’eccitazione della scoperta alla gioia del successo. Gli ostacoli e le sfide aiutano i bambini a sviluppare la resilienza e la determinazione, imparando a gestire le delusioni e a superare gli errori con spirito positivo.

“ARCABIMBIVET – Il Piccolo Veterinario“

All’interno della fiera, altre aree destinate ai più piccoli, coinvolgeranno i giovani visitatori in numerose esperienze, tra le altre, ARCABIMBIVET – Il Piccolo Veterinario, un progetto educativo unico che mira a offrire ai bambini un’esperienza immersiva e formativa. Questo programma innovativo è stato sviluppato con l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo animale e di aiutarli ad affrontare il rapporto con il proprio medico in modo sereno e privo di timori.

“L’interazione con i cani, aiuta i bambini a sviluppare empatia, compassione e sensibilità nei confronti degli altri esseri viventi e a sviluppare le loro capacità sociali, migliorando la comunicazione e la capacità di cooperare con gli altri – spiega Alessandra Aspesi,responsabile comunicazione e marketing di Quattrozampeinfiera – Convivere con un animale domestico implica la responsabilità di prendersene cura e l’interazione consente di comprenderne i comportamenti. La relazione aiuta i bambini a sentirsi inclusi, accettati e amati, contribuendo a migliorare la propria autostima.

Iniziative come Bambility® e Arcabimbivet dimostrano come l’apprendimento attraverso il gioco e l’interazione con i cani, possa influenzare positivamente la vita dei bambini. Sosteniamo e promuoviamo da sempre queste iniziative per assicurarci che i benefici della relazione bambini-cani, continuino a essere riconosciuti e diffusi tra le famiglie, le scuole e la società nel suo insieme”.