Il giardino segreto di Villa Borghese torna a fiorire

A Roma, il giardino segreto di Villa Borghese, nei giorni scorsi, è stato riaperto al pubblico dopo molti anni di abbandono e di decadenza

ROMA – L’intervento di restauro e di riqualificazione dell’Esedra dei Draghi e della fontana del Giardino delle Erme, oltreché il monumentale portale risalenti al 1600, vengono riconsegnati alla città dopo quattro mesi di lavoro, grazie ad una donazione di 100 mila euro della Società IZI spa, una società di analisi e valutazioni economiche, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale ed eseguiti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Un virtuoso accordo tra pubblico e privato che potrebbe in futuro esser replicato per il recupero di altri beni architettonici e di aree verdi.

Questo gioiello dell’arte barocca, conosciuto come il IV giardino segreto di Villa Borghese, adiacente al casino nobile residenza suburbana del cardinale Scipione Borghese, fu realizzato nel XVII secolo per l’esposizione di fiori rari ed esotici ed adornato da Erme antiche e da una fontana in marmo lunense di epoca romana, posta al centro del giardino, dove è stato riattivato l’impianto di alimentazione dell’acqua che finalmente zampilla dopo anni di inattività.

Questo restauro costituisce un primo passo nel più ampio programma di recupero di Villa Borghese, previsto per i prossimi anni. Suggestiva l’inaugurazione svoltasi al tramonto di una sera di tarda primavera alla presenza del sindaco Gualtieri e dell’assessore Sabrina Alfonsi, con la partecipazione dei dirigenti della società IZI spa, che hanno contribuito a riportare il giardino all’antico splendore anche grazie ad un ulteriore elemento di valorizzazione: un nuovo impianto di illuminazione artistica, che rende l’ambiente naturale ancora più avvolgente, tanto da sembrare uno scenario teatrale.

Annalisa Mancini