Il futuro dopo la pandemia

La nuova produzione del Teatro Stabile del Veneto ideata da un gruppo di cinque artisti i registi Alessandro Businaro e Francesca Macri’, il drammaturg Stefano Fortin e i due drammaturghi Tommaso Fermariello e Tatjana Motta in prova con la Compagnia Giovani al Teatro Verdi e alla loggia Amulea di Padova, andrà in scena ad Aprile con un allestimento e una trilogia di spettacoli dal vivo.

Il percorso spacca in due il mood e ci interroga, morte e desiderio cosa ci aspetta e cosa ci resterà dopo la pandemia?

Due temi, due punti nodali a cui accostarsi, una dicotomia assoluta che non può prescindere da interrogativi e dilemmi.

Una dualità estesa da una parte l’orizzonte inteso come apertura mentale, una reazione al momento di chiusura che stiamo vivendo, dall’altra la parola postumo, che può far pensare ad un evento negativo come la morte, ma che in questo caso viene inteso come ciò che resta dopo un trauma.

È proprio un orizzonte postumo, il progetto teatrale che si interroga sul futuro dopo la pandemia.

Teatro Stabile del Veneto.

22-21-EVENTI Di Mauro Lama

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti