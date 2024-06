Il futuro della costruzione sostenibile

Si terrà la prima attività del Lab Village, dedicata alle prospettive della costruzione sostenibile nel Nord-est verso le emissioni zero entro il 2050.

VENEZIA – Si terrà martedì 11 giugno a Ca’ Tron la prima attività del Lab Village dell’Università Iuav di Venezia, per lo Spoke 4 “Città, architettura e design sostenibile” in collaborazione con Cresme, e patrocinata dal CNAPPC, dal titolo “Il mondo della costruzione del Nord-est verso le emissioni zero entro il 2050. Criticità, prospettive, scenari”.

Gli eventi “Lab Village”

La giornata si inserisce nell’ambito degli eventi Lab Village organizzati dal Consorzio iNEST-Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem, una delle 11 reti italiane di ricerca su base territoriale finanziate dal PNRR.

Scopo dell’ecosistema è rafforzare la collaborazione tra enti di ricerca, sistema produttivo e istituzioni territoriali, agevolando la trasformazione tecnologica dei processi produttivi in un’ottica di sostenibilità economica, ambientale e sociale dell’area veneta, friulana-giuliana e trentina-altoatesina. Lo Spoke 4, coordinato dall’Università Iuav di Venezia, è dedicato al progetto sostenibile inteso come cura e manutenzione dell’ambiente costruito a tutte le scale: dal territorio, alla città, all’architettura.

Una giornata di confronto

All’evento hanno aderito circa 90 partecipanti di cui 45 fra aziende e professionisti, numerose personalità provenienti dal mondo delle associazioni (Ance Friuli Venezia Giulia, RIR Venetian Green Building Cluster, Consiglio Nazionale CNAPPC) e ricercatori universitari. La giornata è un momento di confronto tra università, aziende e mondo professionale sulle tematiche inerenti il mondo delle costruzioni del Nord-Est in relazione alle sfide poste dalla transizione energetica e neutralità climatica.

I temi rilevanti per il mondo delle costruzioni saranno approfonditi in quattro tavoli di lavoro: Green Buildings e materiali innovativi; Conservazione del Patrimonio e decarbonizzazione; La filiera circolare del recupero: criticità e soluzioni innovative; Resilienza di territori e città verso la neutralità climatica.

Obiettivo principale di Spoke 4 è formare un’alleanza tra tutti gli stakeholder che partecipano alla trasformazione dell’ambiente costruito, per superare le sfide attuali e future del territorio.

Per maggiori informazioni Spoke 04 – Città, Architettura, Designsostenibile