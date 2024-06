Il Forum “Compraverde Veneto” torna all’M9 di Mestre

Domani, al Museo del ‘900 di Mestre, l’ottava edizione del Forum “Compraverde Veneto”

VENEZIA – Domani, 27 giugno 2024, l’assessore al Bilancio e alla Programmazione della Regione del Veneto, Francesco Calzavara, parteciperà all’ottava edizione del Forum Acquisti Verdi Veneto. L’evento si terrà all’M9-Museo del ‘900 di Mestre e rappresenta un importante incontro annuale per pubbliche amministrazioni e imprese sui temi degli acquisti verdi, o Green Public Procurement (GPP), e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Nato nel 2017, il Forum regionale si è sviluppato nel tempo, diventando una giornata fondamentale per approfondire le nuove sfide legate alla sostenibilità, sia per le imprese che per le stazioni appaltanti.

Il nuovo Piano d’Azione Regionale

Il tema centrale dell’iniziativa sarà il nuovo Piano d’Azione Regionale, adottato con DGR n. 177 del 27 febbraio 2024. Questo piano prevede nuove collaborazioni tra diverse politiche regionali ambientali, sfruttando gli appalti pubblici per valorizzarle. Le azioni previste mirano a raggiungere obiettivi strategici economici, promuovendo le migliori tecnologie ambientali e l’innovazione. Inoltre, il piano punta a promuovere l’equità di genere e generazionale, a rimuovere le cause di esclusione per le persone svantaggiate e a tutelare i diritti umani nelle catene di fornitura.

Premiazione delle eccellenze

Come ogni anno, il forum prevede un momento dedicato alla premiazione delle imprese e delle stazioni appaltanti candidate al Premio “Compraverde Veneto”. Questo riconoscimento valorizza le realtà economiche venete, sia pubbliche che private, che si impegnano a innovare nel settore degli appalti pubblici e nei propri sistemi produttivi, qualificando le proprie catene di fornitura con prodotti, processi e competenze green. Il premio è supportato da Unioncamere, Confindustria, Confartigianato e CNA Veneto.

Un evento imperdibile

Il Forum “Compraverde Veneto” è un appuntamento imperdibile per chi è interessato a sostenibilità e innovazione nel campo degli acquisti pubblici. Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, visitare il sito ufficiale del Forum.