Il Festival delle Idee: una settimana piena di ispirazione e conoscenza

VENEZIA – Il Festival delle Idee, giunto alla V edizione, continua a brillare con una settimana ricca di eventi imperdibili.

Mercoledì 11 ottobre alle ore 21.00, il Teatro Toniolo di Mestre accoglierà il ritorno di Vincenzo Schettini, noto come “Il prof de La fisica che ci piace“. Dopo un sold-out a inizio anno, Schettini torna con “Una nuova lezione di fisica“, un mix affascinante di insegnamento e web che rende la fisica accessibile e coinvolgente per i giovani, applicandola alle loro esperienze quotidiane.

Giovedì 12 ottobre alle 21.00, sempre al Teatro Toniolo, lo scrittore e massimo esperto di intelligenza linguistica Paolo Borzacchiello, affiancato dall’influencer e scrittore Paolo Stella, esplorerà il tema “La meraviglia dei piccoli momenti“. In un affascinante viaggio tra poesia e scienza, forniranno consapevolezza e strategie per scoprire la felicità nelle cose di tutti i giorni, cambiando il significato della nostra esistenza.

Venerdì 13 ottobre presso il Padiglione Rama dell’Ospedale Dell’Angelo di Mestre, Paolo Nucci, professore di oftalmologia dell’Università di Milano, parlerà di “Medicina e Mass media, tra informazione e autorevolezza” nel contesto del convegno “La sanità e l’integrazione socio-sanitaria oltre l’emergenza” organizzato da Ulss3 Serenissima (l’evento è accreditato per gli ordini professionali degli assistenti sociali e dei sanitari).

Sempre venerdì 13 ottobre alle 18.30, all’Aula Magna dei Tolentini dell’Università IUAV a Venezia, il teologo e filosofo Vito Mancuso ci guiderà nella riflessione su “L’incertezza nella pratica quotidiana dell’agire morale“, offrendo un cammino verso la risoluzione dei dubbi e dei conflitti che affliggono le coscienze.

Nella stessa serata, alle 21.00 al Teatro Toniolo, Matteo Saudino, noto come BarbaSophia su YouTube con oltre 36 milioni di visualizzazioni, esporrà il suo “Elogio dell’incertezza“. La filosofia, senza alcuna missione salvifica, suggerirà percorsi per orientarci nell’epoca dell’incertezza, rendendola una preziosa compagna di viaggio.

La settimana culminerà domenica 15 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Toniolo con la presenza di Amitav Ghosh, uno dei più grandi scrittori indiani viventi. In dialogo con il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro, Ghosh ci inviterà a riflettere sulla necessità di preservare il nostro pianeta e affronterà l’urgenza e le incertezze legate al destino dell’umanità.

Inoltre, durante questa settimana, ci saranno tre workshop delle idee che approfondiranno temi come la divulgazione dell’arte sui social media, l’uso dell’incertezza come strumento per la crescita personale e l’importanza del silenzio prima della parola.

