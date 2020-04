Il faraone, il biribiss e altri popolari giochi di carte del ‘700 veneziano

Un’antica leggenda tramanda che i giochi di carte a Venezia furono introdotti nel medioevo. Pare infatti che intorno al 1172 alcuni legni veneziani rientrarono in laguna dall’Oriente con tre enormi colonne di pregiatissimo marmo rosso egiziano, l’ennesimo bottino di guerra strappato ai mori. Una delle tre cadde in acqua nelle operazioni di trasbordo a terra e non poté più essere recuperata mentre le altre due restarono per alcuni giorni distese ad ingombrare il passaggio a Piazza San Marco in quanto nessuno riusciva ad alzarle. Fu così che il doge Sebastiano Ziani emanò un editto al quale rispose l’architetto di origini lombarde Niccolò Barattieri che riuscì ad issare le due colonne sul quale vennero poste le statue del leone alato dell’evangelista Marco e di San Teodoro (San Tòdaro in dialetto veneziano) oggi site all’ingresso monumentale della piazza più celebre della città che affaccia sulla laguna. L’operazione riuscita fruttò al Barattieri il permesso di organizzare qualunque gioco nello spazio delle due colonne e sui loro gradini e di trarne proventi (dato non registrato ufficialmente). Il nome dello stesso Barattieri richiamerebbe alle baratterie, le sale da gioco medievali dove le autorità del tempo cercavano di organizzare, controllare e circoscrivere il fenomeno del gioco estremamente diffuso in ogni strato sociale.

A Venezia nel frattempo il gioco iniziò a diventare un corollario della stagione carnevalesca che partiva da ottobre e si protraeva per oltre sei mesi e si sviluppò particolarmente a cavallo tra i secoli XVII e XVIII tanto che, intorno alla metà del ‘700, Venezia vantava 118 casini tra cui uno dei più famosi era il ridotto di proprietà di Federico Venier oggi sede dell’Associazione Culturale Italo-Francese Alliance Française.

Uno dei giocatori più celebri del XVIII secolo e senz’altro uno dei personaggi più illustri che frequentò i ridotti (altro sinonimo dei casino o casini settecenteschi) nel periodo d’oro della Serenissima fu Giacomo Casanova che nelle sue Memorie (conosciute anche con il titolo di Storia della mia Vita) tramanda la sua passione per il tavolo verde. Nella sua autobiografia sono infatti citati ben 22 giochi di carte differenti e alcuni episodi degni di nota come una partita di Picchetto durata ben 42 ore e una sfida a faro (gioco conosciuto anche come zaro, zarro o faraone, un’evoluzione della zecchinetta importata in Italia dai Lanzichenecchi nella loro calata a Roma) nel quale l’autore si ritrovò a perdere una notevole somma di denaro accumulando un cospicuo debito, tra le ragioni che portarano al suo imprigionamento e lo costrinsero a fuggire dalla sua amata Venezia. A differenza di Casanova, Carlo Goldoni, suo non meno celebre contemporaneo, osteggiò invece nelle sue opere usi e abusi della Las Vegas barocca come nella commedia La bottega del caffè dove viene riportato uno spaccato ricco di particolari su questo peculiare mondo e sui suoi frequentatori.

Uno dei giochi preferiti dalla nobiltà era il biribiss, biribisso o biribissi l’antesignano della roulette francese con un tavolo di caselle numeriche a colori alternati che a differenze tuttavia non prevedeva una pallina e una ruota ma basava le vincite sull’estrazione di palline numerate da un sacchetto (il sistema di combinazioni e puntate non differiva di molto dalla roulette).

Altro gioco diffusissimo era la primiera, giocata sovente con mazzi bolognesi di 40 carte e al quale s’ispira il conteggio dei punti nel moderno gioco della scopa. La dinamica di questa variante antica del poker consisteva in partite a 4 giocatori al quale venivano distribuite 4 carte. Nel giro di tre tornate ogni partecipante al tavolo doveva dichiarare il proprio punto e cambiare eventualmente le carte arrivando alla resa dei conti finale dove il chorus (4 carte dello stesso valore e dunque un poker) era il punto più alto seguito dal fluxus (4 carte dello stesso seme, una sorta di colore), dal supremus (la combinazione di sei-sette e asso dello stesso seme) e dal numerus (due o tre carte dello stesso seme). Anche la bassetta, gioco tutt’ora molto popolare in alcune zone della Romagna, andava per la maggiore nei casini e per via dei bari spesso anche nobili ricchissimi finivano rovinati e decadendo dal loro rango, anche in virtù della conoscenza di regole e costumi di questo universo particolare, venivano assoldati dalla Serenissima come croupier nei casinò gestiti direttamente dalla Repubblica.

