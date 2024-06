Il Duomo di Mestre diventa digital

Il Duomo di San Lorenzo rappresenta il cuore della città di Mestre. É la “chiesa madre” da cui sono nate, per gemmazione, parecchie comunità

Mestre – Il cuore storico attorno al quale la città è cresciuta è il Duomo di S. Lorenzo. Si pensi che della “pieve di San Lorenzo” abbiamo notizia già nel 1152. Da lì è “nata” Mestre.

L’architettura

Il Duomo che vediamo oggi è quello in stile neoclassico del terzo rifacimento, inaugurato all’inizio del 1800, con forme più ampie e sontuose dei due precedenti. Questo edificio, dal grande valore storico, verrà presto dotato al suo interno di uno speciale pannello informativo visivo-tattile e multimediale.

Si tratta di uno strumento pensato per facilitare l’orientamento nell’edificio e l’acquisizione di informazioni di carattere storico ed artistico da parte del visitatore con o senza disabilità visive. É frequentato non solo dai fedeli locali ma anche da quei turisti che non limitano il proprio raggio di interesse al vicino centro storico di Venezia.

Il pannello dove sono rappresentati, sia visivamente che tattilmente, la pianta e la facciata della chiesa, con testi in italiano e inglese e in Braille, è corredato da guide audio-video. Facilmente attivabili con un comune smartphone mediante QR code e tag NFC, sono fornite non solo in italiano e inglese ma anche in Lingua dei Segni Italiana (LIS), per poter essere fruite anche da persone sorde.

L’inaugurazione

Il pannello multisensoriale è stato ideato e realizzato dalle associazioni Lettura Agevolata di Venezia e Tactile Vision di Torino, da molti anni impegnate in numerose iniziative di comunicazione inclusiva finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Tra queste, Le chiese di Venezia… in tutti i sensi, progetto promosso dal Patriarcato di Venezia e dal Rotary Club di Venezia, che in questa occasione si estende fino a comprendere appunto il Duomo di San Lorenzo, grazie al coinvolgimento diretto del Rotary Club di Mestre e al patrocinio della locale sezione dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti).

L’inaugurazione del pannello all’interno del Duomo di San Lorenzo si terrà venerdì 21 giugno alle ore 12. Informazioni più dettagliate sull’evento possono essere richieste via email a [email protected].

Ulteriori informazioni sul progetto Le chiese di Venezia… in tutti i sensi sono disponibili alla pagina https://www.letturagevolata.it

I contenuti multimediali relativi al Duomo di Mestre verranno pubblicati nel sito successivamente all’inaugurazione. Per conoscere gli altri progetti di comunicazione inclusiva e le nuove attività di Lettura Agevolata, si visiti il sito dell’associazione: https://www.letturagevolata.it.