Il DNA di Anica sul tappeto, in casa di Battaggia

Proseguono le indagini dell’omicidio di Anica Panfile, 31enne di origini romene, madre di 4 figli, uccisa probabilmente nel pomeriggio del 18 maggio 2023, al termine di una violenta lite e dopo l’assunzione di cocaina. Il suo corpo è stato ritrovato 3 giorni dopo, nelle acque del fiume Piave in località Spresiano (TV).

Martedì scorso è stato arrestato Franco Battaggia con l’accusa di omicidio e tentata soppressione di cadavere aggravata. Il 77enne, noto per essere stato un esponente della Mala del Brenta di Felice Maniero, era stato per alcuni anni il datore di lavoro della vittima, ed era indagato a piede libero già dal giugno scorso per la morte della giovane donna.

Secondo quanto ha rivelato la Procura della Repubblica di Treviso, il Battaggia stava preparandosi per fuggire. Per questo, qualche giorno dopo l’omicidio, aveva richiesto una nuova carta d’identità valida per l’espatrio. Poi l’indagato, intercettato mentre parlava con un suo conoscente, avrebbe detto che voleva trovare una alloggio dove nascondersi.

Nella conversazione si diceva preoccupato per una convocazione fatta dai carabinieri in caserma. In realtà, la convocazione era stata fatta per potergli restituire un oggetto che gli era stato sequestrato. Ma a parte questi dettagli, a incastrare l’uomo è stato il ritrovamento di tracce di Dna della donna in un tappeto arrotolato in casa. Questo sarebbe probabilmente stato usato per il trasporto del cadavere fino all’affluente del Piave, dove è poi ritrovato.

In alcuni filmati di videocamere di sorveglianza private, si vede un auto simile a quella dell’arrestato nelle vicinanze di un ponte. La mappa, realizzata dagli investigatori dell’Arma di Treviso incrociando i dati di telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, evidenzia i tre viaggi consecutivi compiuti dal pick-up ritenuto essere quello del Battaggia la sera stessa della scomparsa di Anica.

Secondo alcune testimonianze rese agli inquirenti, Battaggia avrebbe l’abitudine di far assumere cocaina alle donne che invita a casa, per incontri a pagamento. Il giorno della scomparsa la vittima e il sospettato non hanno avuto un rapporto sessuale ma questo elemento è stato accertato in momenti precedenti. L’indagato, per il suo passato, è ritenuto un “soggetto di notevole e consolidata caratura criminale”.

Dal canto suo, l’indagato Battaggia continua a dichiararsi estraneo ai reati contestati: omicidio volontario e occultamento di cadavere.