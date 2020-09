Il Covid-19 non ferma il mercatino del libro usato presso i Carmelitani Scalzi

Riparte anche quest’anno, dal 3 al 25 settembre, l’iniziativa di sostegno alle famiglie e al volontariato TREVISO. Nel convento dei Padri Carmelitani Scalzi di Treviso ritorna infatti il Mercatino del libro usato per studenti, nato 25 anni fa e sempre più frequentato fino a diventare un impegno importante per l’Associazione Madeleine Delbrêl, che lo gestisce.

Come funziona

Il meccanismo è semplice. Dagli studenti che non ne fanno più uso i libri vengono presi in conto vendita per offrirli a metà prezzo a coloro ai quali servono. Dal ricavato viene trattenuta una piccola cifra per le spese di gestione e per finanziare iniziative di tipo missionario che cercano di privilegiare il coinvolgimento di qualche studente volontario al loro interno.

I volumi portati al mercatino di viale Oberdan sono stati in media 6/7 mila all’anno. Molti sono stati venduti. Oggi questo servizio alle famiglie messe in ginocchio dall’epidemia è importante più di sempre. Vengono prese le precauzioni anti Covid necessarie: si accede su prenotazione via web ([email protected]), la raccolta e la vendita del materiale librario viene effettuata all’esterno sotto una tensostruttura, sono indicate le vie di accesso e, naturalmente, tutti devono indossare la mascherina.

Durante la prima settimana (dal 3 al 15) vi è la raccolta dei libri, mentre con la seconda (dal 9 al 18) inizia la vendita. Dopo una decina di giorni, il Mercatino chiude un paio di giorni (dal 19 al 22) per l’inventario per poi concludersi nell’ultima settimana con la restituzione dell’invenduto insieme al ricavato.

Orari

Il Mercatino è nato nel 1994 grazie all’impegno di alcuni studenti coordinati da Roberto Magni, padre carmelitano scalzo e professore di Religione presso il Liceo Canova. Ed è proprio nel convento dei Carmelitani di viale Oberdan (vicino a Porta SS. Quaranta) che anche quest’anno il Mercatino apre i battenti dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18 e il sabato, dalle 15 alle 17.

I libri acquistati per errore possono essere restituiti dal 10 al 18 settembre.

