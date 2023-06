Il Coro Stella Alpina in concerto a Mogliano

Canzoni che fan venire la pelle d’oca come Marcia del Grappa, Dormono le rose, il Centone Alpino, cantate dal coro più longevo del Veneto. Appuntamento questa sera alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di Zerman. Ingresso libero e gratuito.

MOGLIANO VENETO – Prosegue il ricco calendario di appuntamenti del Coro “Stella Alpina” di Treviso. Dopo il successo di pubblico registrato alla “XV Rassegna Corale Città di Treviso”, organizzata dal Coro lo scorso 27 maggio nel tempio monumentale di San Francesco, a cui hanno preso parte il Coro “Voci del Sile” di Quinto di Treviso e il Coro “Edelweiss A.N.A. Monte Grappa” di Bassano, è tempo di un nuovo concerto.

Appuntamento a questa sera, venerdì 9 giugno, 20.45, nella Chiesa Parrocchiale di Zerman di Mogliano Veneto.



Il programma della serata prevede, oltre al classico repertorio di canti tradizionali e popolari come la Marcia del Grappa, Oi della Val Camonica, San Matio, anche alcuni nuovi brani che il Coro ha preparato sotto la direzione del Maestro Davide Furlan, che ha raccolto l’eredità del Maestro Diego Basso, alla direzione del Coro per oltre trent’anni.

Corista e organista dal 2004, Furlan in questi ultimi anni è stato il suo vice, portando avanti lo spirito del Coro nel segno della continuità.

“È un onore per me essere alla direzione del Coro, quest’anno abbiamo più di venti concerti in programma, tra cui uno a Roma il 17 giugno, la Rassegna di Cavrìe il 24 giugno, uno in Cansiglio a luglio. Ogni appuntamento prevede un programma di canti diversi attinti da un vastissimo repertorio costruito in quasi settantacinque anni di vita del Coro e da continui nuovi inserimenti di autori contemporanei e moderni” dice il maestro Furlan.

“Prosegue l’attività del Coro con grande impegno e dedizione – spiega Cristiano Furlan, Presidente Coro “Stella Alpina”. – Tra i componenti abbiamo coristi storici che sono con noi da più di quarant’anni ma anche tanti giovani che sempre di più si appassionano al canto. Faccio un appello proprio a loro, le porte sono aperte a tutti i ragazzi che vogliono far parte del nostro gruppo!”

A Zerman questa sera si potranno ascoltare canti capaci di emozionare e far riflettere come Balustrato, Dormono le rose, il Centone Alpino. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

LA STORIA DEL CORO STELLA ALPINA

Il Coro Stella Alpina è il più longevo del Veneto. Fondato nel 1949, nel 2019 ha festeggiato lo straordinario traguardo dei settant’anni di attività. Agli inizi fu il giovane Giuseppe Tomaselli a riunire gli amici ascoltando i primi dischi della SAT, infuse la passione per il canto ad un gruppo di giovani riuscendo a tramandarla di generazione in generazione. Sotto la direzione del Maestro Piero Pagnin che ha dato al coro più di trent’anni della sua vita, ha cantato un po’ in tutta Italia e all’estero portando nel mondo la cultura veneta e la trevigianità. Con il Maestro Diego Basso per quattro anni ha preso parte alle trasmissioni “Ci vediamo in TV” e “Alle 2” su Rai 1 con Paolo Limiti, ha partecipato a concorso nazionali e vinto numerosi premi. Oltre duecento coristi hanno prestato la loro voce e la loro passione allo spirito del Coro Stella Alpina, diciotto i dischi pubblicati. Il maestro Davide Furlan è alla direzione del coro da Gennaio 2023.