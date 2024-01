Il coraggio di Roya: resistenza e dignità contro la condanna delle frustate in Iran

Roya Heshmati, coraggiosa donna iraniana, ha condiviso l’orrore della sua condanna a 74 frustate per aver rifiutato l’hijab in tribunale. Ha descritto una stanza di tortura attrezzata con letto, manette e fruste, ma ha mantenuto la sua dignità cantando in silenzio l’inno di libertà delle donne curde.

IRAN. ll 3 gennaio Roya Heshmati ha ricevuto la convocazione dell’ufficio delle esecuzioni per la sentenza di 74 frustate comminatole in Iran per non aver indossato l’hijab. Con il supporto del suo avvocato, si è presentata al tribunale del 7° distretto di Teheran, scegliendo di togliersi l’hijab all’ingresso. La sua testimonianza rivela il coraggio e la sofferenza delle donne che sfidano l’imposizione del velo in un contesto sociale e religioso oppressivo.

In Iran, l’obbligo di indossare l’hijab è rigidamente imposto, con sanzioni che possono includere frustate, carcere o addirittura la morte. Roya, attivista curda di 33 anni, lotta contro questa imposizione e per la parità di genere nel suo Paese. La sua resistenza, manifestata anche davanti all’ufficiale dell’esecuzione, evidenzia la dura realtà affrontata dalle donne in lotta per la libertà e i diritti fondamentali in Iran.

Il racconto di Roya sottolinea il coraggio e l’eroismo delle donne che affrontano le dure condizioni sociali in Iran, lottando per la libertà individuale e i diritti umani. La sua storia rappresenta una voce contro l’oppressione e un appello all’attenzione delle femministe occidentali, affinché comprendano la vera natura dell’imposizione del velo in alcuni contesti e sostengano la causa delle donne iraniane. La lotta di Roya non è solo personale ma simboleggia la resistenza collettiva delle donne che cercano dignità e libertà in un contesto di restrizioni oppressive.

Roya Heshmati ha descritto la sua esperienza in tribunale dopo la condanna alle 74 frustate, narrando l’orrore di una stanza di tortura con letto, manette, fruste e un dispositivo di ferro.

Nonostante le frustate inflitte, Roya ha mantenuto la sua dignità, cantando in silenzio l’inno di libertà delle donne curde. Il giudice, dopo la crudeltà subita, le ha consigliato di andare a vivere all’estero, riconoscendo la determinazione di questa coraggiosa femminista.