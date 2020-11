Il Consiglio comunale costituisce le Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio comunale, nella seduta odierna, ha approvato con 21 voti favorevoli, 3 contrari e 9 astenuti, la delibera che determina numero, competenze e composizione delle Commissioni consiliari permanenti. Le commissioni sono 10, a ciascuna saranno assegnati 25 consiglieri comunali.

A seguito del via libera dell’Aula ad alcuni emendamenti e subemendamenti, questa la composizione delle 10 Commissioni consiliari:

I Commissione: Verifica e controllo, Statuto e regolamento del Consiglio comunale, Trasparenza e prevenzione della corruzione.

II Commissione: Polizia locale, Sicurezza urbana, Protezione civile, Politiche di sicurezza integrata.

III Commissione: Coesione sociale, Programmazione sanitaria, Politiche sociali partecipative e dell’accoglienza, Rapporti con il volontariato.

IV Commissione: Infrastrutture, Lavori pubblici, Espropri, Mobilità e trasporti, Piano del traffico e viabilità, Porto, Traffico acqueo, Arredo urbano.

V Commissione: Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia convenzionata, Ambiente, Parchi, Patrimonio arboreo e Città sostenibile.

VI Commissione: Attività culturali, Politiche culturali, Cittadinanza delle donne-pari opportunità, Promozione della città, Relazioni internazionali.

VII Commissione: Patrimonio, Social housing, Casa e politiche per la residenza, Federalismo demaniale, Avvocatura civica, Toponomastica, Municipalità, Semplificazione amministrativa.

VIII Commissione: Bilancio, Bilancio partecipativo, Economato, Finanza e tributi, Partecipate, Gare e contratti, Programmazione e controllo, Fonti di finanziamento, Legge speciale.

IX Commissione: Artigianato, Commercio, Agricoltura, Attività produttive, Consumatori, Pubblici esercizi, Pesca, Lavoro, Sviluppo economico del territorio, Innovazione, Smart city, Turismo, Z.L.S. (Zona logistica semplificata).

X Commissione: Politiche educative e della famiglia, Politiche giovanili, Sport, Tradizioni, Risorse umane, Servizi ai cittadini, Educazione civica e alla Legalità.

Ad ogni Commissione consiliare saranno assegnati 25 consiglieri così suddivisi: 8 componenti per la lista Luigi Brugnaro sindaco, 5 per il Partito Democratico, 3 per la lista Lega Salvini – Liga Veneta, 2 per Fratelli d’Italia, un componente per le liste Forza Italia, Movimento Cinque Stelle, Partito dei Veneti, Terra e Acqua 2020, Tutta la Città Insieme, Venezia è Tua, Verde Progressista.

