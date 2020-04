Il Consiglio comunale approva la modifica al regolamento Imu e le nuove aliquote

Il Consiglio comunale di Venezia, riunitosi oggi, giovedì 2 aprile, in seduta straordinaria in modalità telematica, mediante videoconferenza in collegamento da Ca’ Collalto, sede del Municipio di Mestre, ha approvato con 30 voti a favore e 2 astenuti la modifica al Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), come disciplinata ai commi 739 e seguenti Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e ha approvato, con 23 voti a favore, 5 astenuti e 2 non votanti le nuove aliquote dell’Imu. L’articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede l’abrogazione dell’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e che l’Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Nello specifico per l’anno 2020, i Comuni, in deroga all’articolo 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, possono infatti approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Per quanto concerne il Regolamento da segnalare l’introduzione della possibilità di posticipare, con deliberazione di Giunta, i termini di versamento a seguito di situazioni particolari. Per quanto concerne le aliquote, il Comune di Venezia ha ritenuto necessario, nell’ambito delle politiche finanziarie tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, determinare, in via generale, le aliquote IMU come somma delle aliquote IMU e TASI 2019.