Il Conservatorio di Musica “B. Marcello” di Venezia cerca musicisti

Il “Benedetto Marcello” offre lavoro a musicisti diplomati/laureati che possano supportare le molteplici attività di produzione del Conservatorio e dell’orchestra, delle classi di musica da camera e d’insieme, i master di pianoforte e oboe, le classi di canto ecc.

Un’occasione per avvicinarsi al mondo del lavoro per i neo laureati in un settore come quello della musica, in cui è davvero difficile trovare collocazione, soprattutto se si è alle prime armi.



Figure ricercate

Si ricercano in particolare ex allievi o diplomati di altri conservatori, ma anche professionisti: pianisti e clavicembalisti collaboratori, strumentisti di arpa, basso tuba, clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, strumenti a percussione con obbligo di timpani, tromba, trombone, trombone basso, viola, violino e violoncello.

I bandi aperti sono tre e hanno scadenze diverse che variano dal 1° settembre al 15 ottobre. Sono reperibili alla sezione “bandi di concorso” del sito del Conservatorio www.conservatoriovenezia.eu.

“Contiamo di avere le graduatorie degli idonei pronte per i primi di novembre quando comincerà il nuovo anno accademico 2022/2023” spiega il Direttore del Conservatorio Roberto Gottipavero. “Abbiamo in programma un fitto calendario di appuntamenti e abbiamo necessità di collaboratori esterni qualificati che affianchino e supportino i nostri studenti. Per loro è fondamentale potersi confrontare con un professionista, e per gli ex-studenti è un’opportunità poter vivere con lo strumento, con la musica piuttosto che con le solite lezioni private o le supplenze nelle scuole. Crediamo sia un mezzo per avvicinare al mercato del lavoro musicale chi ha studiato in Conservatorio.”



Selezione e retribuzione

I musicisti saranno selezionati attraverso la valutazione dei titoli e dell’esperienza pregressa ma anche attraverso l’abilità e la preparazione dimostrata nell’audizione.

A seconda del tipo di impegno il compenso varia: dai €100 a prestazione giornaliera, e normalmente sono tre prestazioni a volta per gli orchestrali, ai €30,00 all’ora per i collaboratori al pianoforte o gli strumentisti che collaborano nei diversi dipartimenti del Conservatorio.

Il Conservatorio si dimostra una scuola attenta e attiva nella produzione che crea un tipo di occupazione propedeutica al debutto dell’attività del musicista professionista, dando la possibilità di intessere relazioni, ampliare la rosa dei propri contatti, migliorare l’orientamento nel mercato del lavoro. Questo il Benedetto Marcello lo fa anche attraverso i nuovissimi Master in “Produzione teatrale Opera Studio” con indirizzo Maestro Sostituto e Interprete ruolo principale che offrono l’opportunità di avviamento alla professione nell’ambito della opera lirica con la realizzazione di vere e proprie opere in collaborazione con gli enti lirici e teatri di tradizione del territorio.