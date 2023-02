Il concorso letterario “A/R Andata e racconto. Appunti di viaggio” del Gruppo FS richiama oltre 2000 scrittori esordienti

I tre vincitori saranno proclamati a maggio durante il Salone del Libro di Torino e le opere pubblicate a fine anno



Sono oltre duemila i racconti inediti sul viaggio, nati dalla penna di altrettanti scrittori e scrittrici esordienti, per il primo concorso letterario “A/R Andata e racconto. Appunti di viaggio” lanciato dal Gruppo FS insieme al Salone Internazionale del Libro di Torino. Il concorso ha visto autori dai 18 anni in su cimentarsi in opere centrati sul tema del viaggio sostenibile, nei suoi molteplici significati e sfumature.



La partecipazione era gratuita, la scadenza per inviare il proprio elaborato fissata al 3 febbraio, i racconti dovevano avere una lunghezza compresa tra le 15mila e le 20mila battute (spazi inclusi) e non dovevano essere stati pubblicati precedentemente e distribuiti in libreria. Il tema era quello del viaggio, da quello reale e sperimentato in prima persona a quello immaginato, dai viaggi nella storia a quelli realizzati da protagonisti del passato, dai viaggi dedicati alla conoscenza del sé e alla scoperta dell’altro a quelli intrapresi per ripercorrere le vicende familiari.



Nel mese di aprile avverrà una prima selezione dei duemila racconti ricevuti: la commissione tecnica nominata dal Salone Internazionale del Libro di Torino avrà il compito di individuare una rosa di 25 racconti finalisti. A quel punto sarà una giuria composta da otto scrittori e scrittrici e da un rappresentante del Gruppo FS a esprimere le preferenze e a scegliere tre vincitori.



La proclamazione delle opere vincitrici avverrà nel corso del Salone Internazionale del Libro, in programma a Torino dal 18 al 22 maggio 2023. I tre racconti arrivati sul podio saranno pubblicati alla fine dell’anno insieme alle opere degli scrittori e delle scrittrici che fanno parte della giuria in un’antologia edita da una casa editrice italiana selezionata dal Gruppo FS.