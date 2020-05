Il Comune di Venezia aderisce alla maratona web “Cultura e Sport – #Insieme per il Veneto”. L’assessore Mar: “Dalla cultura e dagli eventi possono rinascere le nostre città”

Anche il Comune di Venezia partecipa a Webathon, la maratona web intitolata “Cultura e Sport – #Insieme per il Veneto” che si terrà domani, sabato 23 maggio, dalle ore 12 a mezzanotte, realizzata dalla Regione Veneto, con il patrocinio dei Comuni delle sette città capoluogo per raccogliere fondi per contribuire alla ripresa sociale ed economica del territorio.

Dodici ore non-stop di intrattenimento, con interviste e dialoghi, al quale stanno dando l’adesione molti personaggi che a vario titolo sono legati alle città del Veneto.

“Abbiamo aderito immediatamente a questa iniziativa perché crediamo che proprio dagli eventi, dalla cultura e dallo spettacolo possano rinascere le nostre città – spiega l’assessore al Turismo Paola Mar – ringrazio Patrizia Mirigliani, Red Ronnie e Laura Scarpa di Venezia da Vivere che hanno accolto il nostro invito a partecipare in qualità di amici di Venezia”.

La diretta si svolgerà su Instagram @Webathon.it (con un rilancio su tutti i social per ampliare la partecipazione di pubblico) e i fondi raccolti saranno versati sul conto corrente intestato alla Regione del Veneto (IBAN IT 71 V 02008 02017 000105889030 – causale: Sostegno Emergenza Coronavirus).

