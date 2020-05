Il Comune di Jesolo sostiene l’iniziativa “Io vado in spiaggia”

“Io vado in spiaggia” è una campagna promozionale, realizzata con una grafiche colorate e accattivanti promossa da chioschi e da tradizionali “carrettini” dei gelati, per sostenere la ripresa delle attività che operano sull’arenile e la pubblicizzazione delle norme e delle buone pratiche da seguire durante la stagione.

La presentazione dell’iniziativa dal titolo “Io vado in spiaggia“, sostenuta anche dall’amministrazione comunale è avvenuta nella mattinata del 29 Maggio proprio sulla spiaggia del litorale alla presenza dell’assessore al Commercio e Attività Produttive, Alessandro Perazzolo e da Lorenzo Vallese e Mirco Zanchetto, rispettivamente di Veneto Chioschi e dell’associazione “Caid”.

La stagione estiva è pronta a partire

Come spiega l’assessore al Commercio e Attività Produttive, Alessandro Perazzolo:

“Jesolo è pronta a partire con la stagione e lo sono ovviamente imprese, operatori e lavoratori del comparto che da settimane stanno dando il massimo per preparare le attività e la spiaggia all’arrivo degli ospiti. In questa fase di ripartenza dopo il lungo stop degli ultimi mesi è necessario che ci si tenda la mano, che ciascuno faccia la propria parte per far sì che il soggiorno e la fruizione dei tanti servizi che Jesolo offre avvenga in sicurezza. Abbiamo quindi sostenuto l’iniziativa presentata da Veneto Chioschi e da Caid, così come stiamo sostenendo tutte le attività commerciali del territorio, perché trasmette un segnale importante, dimostrando che c’è voglia di lavorare e di poterlo fare nel rispetto delle norme. Con la collaborazione anche degli ospiti l’estate potrà essere vissuta al meglio e in tranquillità”.

