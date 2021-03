Il Comprensorio Ronzinella acquista tre nuove attività

Un nostro affezionato lettore ci segnala queste novità del Comprensorio Ronzinella

In un momento in cui a Mogliano le attività produttive chiudono, il comprensorio Ronzinella, una delle zone piu abitate e ricercate dell’area moglianese in un meraviglioso parco, si arricchisce di tre nuove attività:

Il salone di parrucchiera “Oasi di Tatiana” al lato della Polizia Locale,

Il bar caffè ” Noir” con vendita anche di generi alimentari nei pressi del civico 190 Torre Plateau,

La pizzeria ” La Gustosa ” nei locali ex panificio.

Con queste attività il Comprensorio Ronzinella riacquista alcune attività che aveva perso negli anni di crisi.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti