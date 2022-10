Il Comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, Generale di Brigata Giuseppe Spina, in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Treviso

Treviso oggi ha accolto il Generale di Brigata Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri “Veneto” con sede in Padova, giunto nella mattinata per visitare il Comando Provinciale Carabinieri.

Al termine di cordiali incontri con il Procuratore della Repubblica, Marco Martani e il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti che hanno evidenziato l’ottima collaborazione interistituzionale con l’Arma, il Generale Spina è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Ribaudo nella prestigiosa sede di Palazzo “Zuccareda” di via Cornarotta, dove ha salutato gli Ufficiali e i Comandanti di Tenenza e Stazione della provincia.

Il Generale, nella circostanza, ha espresso la sua riconoscenza per il quotidiano impegno profuso dai militari in favore delle operose comunità della “Marca” e l’apprezzamento, in particolare, per alcune attività di servizio brillantemente condotte, negli ultimi mesi, da Reparti dell’Arma trevigiana.