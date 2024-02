Il Colosseo, Capodimonte e Brera illuminati per il Giorno del Ricordo

L’illuminazione simbolica del Colosseo, insieme a altri due luoghi culturali iconici in Italia, durante la cerimonia del Giorno del Ricordo

ROMA. Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, hanno presenziato alla suggestiva cerimonia di illuminazione dell’Anfiteatro Flavio in occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

Accompagnati dalla Direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, i due eminenti rappresentanti hanno reso omaggio alle vittime di una tragedia spesso dimenticata, illuminando simbolicamente uno dei luoghi più iconici della storia italiana.

“Tre luoghi iconici del nostro patrimonio culturale nazionale vengono oggi illuminati con il Tricolore e con la scritta ‘Io ricordo’: il Colosseo qui a Roma, la Reggia di Capodimonte a Napoli e la Pinacoteca di Brera a Milano. Il centro, il nord e il sud dell’Italia uniti nella memoria”, ha dichiarato con commozione il Ministro Sangiuliano di fronte all’imponente struttura del Colosseo.

Questa iniziativa non solo commemora un passato doloroso, ma rappresenta anche un segno tangibile di unità nazionale e di rispetto per la memoria delle vittime. L’illuminazione di questi tre luoghi simbolo attraverso il Tricolore italiano e il messaggio “Io ricordo” rappresenta un gesto di solidarietà e di consapevolezza storica che attraversa l’intera penisola, unendo le diverse regioni italiane in un’unica voce di commemorazione e riflessione.

In un momento in cui la storia rischia di sfumare nel passato e le ferite del passato possono essere dimenticate, gesti come questo assumono un’importanza ancora maggiore, ricordandoci l’importanza di non dimenticare mai il passato per costruire un futuro migliore.