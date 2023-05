Il Circo Antilia al Vintage Village di Jesolo

Piazza Aurora si trasformerà nel CIRCUS ANTILIA VINTAGE, una suggestiva arena che ospiterà spettacolari performance circensi, dal sapore vintage, per divertire grandi e piccini!

Jesolo – Parte domani e ci sarà in fino al 21 maggio, l’evento “Circus Antilia Vintage” promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di Jesolo, con la Biblioteca comunale e in collaborazione con Arteven – Circuito Mutidisciplinare Regionale.

Vedremo Giulio, un vagabondo alla continua ricerca di una dimensione esistenziale, in lotta tra l’insieme e la solitudine, due dimensioni che si configurano tra il pubblico e la scena, creando così un continuo gioco onirico tra due mondi complementari. Emerge un personaggio semplice ma complesso, che trasforma tutto ciò che è ordinario in comico ed immaginifico e nel quale, obbligandoci a fare i conti con il sentimento di inadeguatezza che ognuno di noi ha provato almeno una volta nella vita, ci immedesimiamo con facilità. (Yes Land)

Vedremo un appendiabiti e un baule rosso ovvero gli strumenti che permettono a Silvia Martini, ex ginnasta, acrobata e clown, di coinvolgere il pubblico nel suo mondo fatto di 35 hula hoop volteggianti ma anche di impressionanti follie e deliziose acrobazie! Giocoleria e manipolazione di hula hoop, verticali e clown si combinano insieme a brillanti improvvisazioni con il pubblico, rendendo lo spettacolo energico ed unico nel suo genere. (Happy Hoop)

E lancio di coltelli, verticali e giocoleria con oggetti speciali si combineranno in una sinfonia d’imprevisti eseguita dal vivo a suon di violino, chitarra, loop station e beat box. E ancora, eccentrici personaggi fuori dal tempo che raccontano storie, immersi in un contesto fantasioso e originale, in un mondo fatto di ironica follia, poetica musicale e vertiginose destrezze, un po’ Demodè!

Ecco il programma: venerdì 19 maggio ore 16.30 spettacolo YES LAND con Giulio Lanzafam, ore 18.30 spettacolo HAPPY HOOP di Silvia Martini che replica sabato 20 maggio alle 16.30; segue alle ore 18.30 spettacolo LA DAMA DEMODÈ della compagnia Duolinda. Anche domenica 21 maggio ore 16.30 spettacolo LA DAMA DEMODÈ della compagnia Duolinda e alle ore 19.00 spettacolo YES LAND con Giulio Lanzafame.

Il biglietto d’ingresso è 2,50 euro e la vendita biglietti sarà in piazza Aurora a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.