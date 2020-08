Il Cinema Teatro “Busan”

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Era anticamente un teatrino ad uso privato, a disposizione dell’Oratorio “Don Bosco” in fianco al quale era situato e veniva gestito alternativamente dai PP:Salesiani del Collegio e dal Parroco del Duomo S. Maria Assunta. Serviva per alcune modeste recite di tipo scolastico per consentire ai ragazzi che lo frequentavano di cimentarsi a turno nella pratica della recitazione di testi facili ed istruttivi per un pubblico assolutamente giovanile, alle quali, oltre ai ragazzi, vi assistevano i genitori degli attori che si esibivano.

Nel periodo poi in cui Mogliano rimase sprovvisto di una sala cinematografica, fu deciso di restaurarlo, ingrandirlo ed attrezzarlo di impianto luci, comode poltroncine di un adeguato impianto acustico, insomma di attrezzature idonee perché fungesse da sala cinematografica a tutti gli effetti per proiezioni di prima visione e potesse contemporaneamente supportare anche recite impegnative di compagnie con molti attori e favorire di conseguenza la frequentazione di persone adulte ed esigenti.

Oggi il Cinema Busan è gestito con competenza e riesce a svolgere dei programmi stagionali di vero interesse. Vengono fatte delle proiezioni di film famosi di prima visione, recite di Commedie di Autori noti e famosi, con l’esibizione di rinomate Compagnie teatrali di ottimo livello e vi si svolgono Conferenze, Assemblee e manifestazioni di vario genere.

La sala oggi si presenta ampia, accogliente e munita di tutte le necessarie attrezzature che la rendono competitiva con le altre sale cinematografiche di qualsiasi altra città. A differenza del Teatro all’aperto, che funziona solo d’estate, costituisce un sito di sicuro divertimento e di sana evasione per i cittadini di Mogliano.

