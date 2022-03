Il cielo di Jesolo si colora con il più grande Festival degli aquiloni del Nord Italia

L’1-2-3 aprile oltre mille aquiloni animeranno la spiaggia antistante piazza Trieste con le acrobazie dei professionisti dell’arte del volo provenienti da tutto il mondo. Tra gli eventi, il record di volo acrobatico e le evoluzioni del Drago Elliott di Walt Disney.

L’amministrazione comunale ha partecipato questa mattina alla presentazione di “Aquiloni in festa”, la grande manifestazione che l’1-2-3 aprile colorerà la spiaggia di Jesolo e il suo cielo con le evoluzioni di oltre 1.000 aquiloni. A condurre gli aquiloni, accompagnandoli nelle loro evoluzioni, saranno 200 gruppi di aquilonisti provenienti da tutto il mondo. Una festa all’insegna dell’allegria e la spensieratezza per accogliere la primavera, la più grande del Nord Italia.

L’evento è organizzato dal Comitato Marconi, con il patrocinio del Comune di Jesolo, la partecipazione dell’Associazione Filovola, e il supporto dell’Associazione Jesolana Albergatori e Federconsorzi Arenili Jesolo. Il festival degli aquiloni si svolgerà nel tratto antistante piazza Trieste, dalle ore 9.30 alle ore 19.00, e prevede ingresso libero e gratuito. Per l’occasione, la grande duna di sabbia che nei mesi più freddi aiuta a proteggere la costa da eventuali mareggiate sarà rimossa nei tratti corrispondenti ai consorzi Marconi, Trieste e Venezia.

Gli aquiloni che solcheranno il cielo di Jesolo sono oggetti unici al mondo, realizzati a mano da ciascun aquilonista. Alcuni rappresentano animali o simboli della tradizione, altri personaggi del mondo della letteratura, del fumetto e dei cartoni animati. Vi saranno gli aquiloni realizzati in bambù e carta di riso della tradizione giapponese e quelli “combattenti” originari dell’India. Quelli di dimensioni maggiori arrivano facilmente a superare i 10 metri di lunghezza e larghezza richiedendo centinaia di metri quadri di tessuto per essere realizzati. Molti di questi sono dotati di tre dimensioni, che mostrano salendo in cielo e riempiendosi di aria, quasi prendendo vita. All’evento parteciperanno l’attuale campione italiano di aquilone acrobatico a 4 cavi, Giovanni Campagnaro, e l’ex pluricampione Guido Maiocchi. Tra gli eventi da non perdere, il record di volo acrobatico che impegnerà tre aquilonisti ciascuno dei quali al comando di 3 aquiloni acrobatici. Tra i protagonisti dell’evento anche il grande aquilone del Drago Elliott, protagonista del film Walt Disney “Il drago invisibile”. Il suo creatore, il tedesco Rolf Zimmermann, lo porterà sulla spiaggia di Jesolo ripetendo le evoluzioni che hanno animato la prima della pellicola

“Siamo a ridosso della primavera e di una nuova stagione balneare, di cui si comincia a sentire già il profumo nell’aria – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Valerio Zoggia –. Quest’anno, però, vedere Jesolo riattivarsi pienamente dopo i mesi più freddi ha un sapore diverso. Abbiamo atteso a lungo questo momento ed essere qui, oggi, a presentare questa manifestazione, è il segno tangibile che stiamo ripartendo”.

“Aquiloni in festa sarà una bellissima manifestazione, che porterà con sé un importante segnale, quello che Jesolo sta tornando ad animarsi con grandi eventi, come era abituata a fare prima dello scoppio della pandemia – spiega l’assessore allo Sport della Città di Jesolo, Esterina Idra –. Il festival nasce dalla spinta propositiva di imprenditori e operatori del settore turistico, che noi abbiamo supportato fin dal primo momento. Siamo uniti, con gli stessi obiettivi e la stessa voglia di rilanciare la città. I professionisti che si esibiranno in questi giorni ci faranno volare anche con lo spirito, portando allegria e coinvolgendo bambini e adulti. Sarà la prima grande festa dell’anno”.