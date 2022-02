Il Chiaretto di Bardolino protagonista della Coppa “Giulietta & Romeo”

Il Consorzio del Chiaretto di Bardolino nelle prossime settimane sarà presente alla prima grande fiera vinicola internazionale dell’anno, Wine Paris & Vinexpo Paris, in programma a Parigi dal 14 al 16 febbraio. Sempre nella capitale francese, nelle stesse date debutterà l’associazione Rosés de Terroirs, che riunisce alcuni dei nomi e dei territori più prestigiosi del rosé francese e che ha previsto al proprio interno una sola eccezione extra Francia, quella appunto del Chiaretto di Bardolino, rappresentato dalle aziende agricole Le Fraghe e Guerrieri Rizzardi. In precedenza, sabato 4 e domenica 5 febbraio il Chiaretto di Bardolino in versione biologica sarà protagonista della Coppa Giulietta&Romeo, il primo evento del Campionato italiano regolarità auto storiche a essere “carbon neutral”, poiché la startup veronese Treebu pianterà, per ciascun equipaggio in gara, un albero di paulownia nei boschi della provincia, annullando di fatto l’impatto ambientale dell’evento. “Stiamo investendo nel biologico, tanto che ormai abbiamo 350 ettari coltivati in bio – spiega Cristoforetti – e ci sembra importante dare un segnale in questa direzione anche durante questa classica rassegna automobilistica. Crediamo molto nella sostenibilità e a breve il biologico e il biodinamico saranno al centro di un corso di formazione rivolto ai nostri viticoltori”.

Silvia Moscati