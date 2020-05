Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita.

Era inevitabile che nel tempo il centro storico di Mogliano con la strada sterrata, la fermata del tram ed alcuni alberi di abbellimento seguisse l’evolversi del nuovo concetto topografico ed architettonico suggerito e proposto dal progresso e quindi cambiasse aspetto. Oggi il nuovo centro storico è stato leggermente spostato di sito, da davanti alla Chiesa Madre di Mogliano, viene realizzato nell’area retrostante la Chiesa. Una volta completata,, l’opera costituisce sicuramente il fiore all’occhiello per Mogliano ed i suoi abitanti. L’intera zona sta cambiando aspetto e somiglia rispetto a prima ad un angolo di una famosa metropoli americana.|

La realizzazione di un nuovo ed imponente Centro Commerciale ha reso possibile finalmente la ristrutturazione e sistemazione definitiva del vecchio Centro Storico di Mogliano, per anni trascurato ed in balia all’abbandono. Il merito va sicuramente ai Dirigenti della ditta Supermercati Cadoro SpA, i quali hanno acquistato l’intera area attorno alla Chiesa Madre in centro a Mogliano, hanno realizzato un insediamento di un loro sontuoso punto vendita attorniato da imponenti costruzioni abitativi e negozi, restituendo in tutto il suo splendore alla nostra cittadina la bellezza ed il fascino di un angolo tra i più caratteristici della città

L’intera ricostituzione del plesso architettonico è stato concepito in maniera da mettere in notevole risalto anche la parte più antica che la fiancheggia, quella del Duomo Arcipretale Chiesa Madre di Mogliano e dell’Abbazia Benedettina.

Gli innumerevoli parcheggi ricavati e messi a disposizione dei cittadini costituiscono poi la ciliegina sulla torta. Essi offrono ai Moglianesi dei Quartieri della periferia della città, la possibilità di

di recarsi più spesso al Centro per dedicare qualche ora allo shopping ed alla visita di vetrine bene allestite.

