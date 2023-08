Il cane Toco: sotto la maschera, un uomo + 13.000€

Le cronache d’oriente di questi giorni, ci riportano video e foto di una passeggiata del cane Toco, che cammina, saluta, si siede per terra e si rotola. Ha le sembianze di un Border Collie ma si tratta semplicemente di un uomo, giapponese. E non poteva essere diversamente, in quanto il Giappone è la terra natale dei cosplayers, ovvero coloro che si travestono in personaggi di fantasia.

“Cosplay” è infatti un termine giapponese coniato negli anni ’80 e formato dalla contrazione delle parole inglesi “costume” e “role-play”. Poco dopo nacque anche la parola per definire il praticante di cosplay, ovvero il cosplayer.

Questa particolare passione consiste semplicemente nel fabbricare ed indossare ingegnosi costumi, per impersonare famosi protagonisti di film, fumetti o videogiochi. I cosplayers più determinati non si accontentano della somiglianza estetica ma arricchiscono il proprio repertorio con rappresentazioni mimiche di gesti e pose tipiche del personaggio rappresentato.

Pertanto, l’uomo che ha realizzato il costume da cane, si è preso anche la briga di farsi filmare accompagnato al guinzaglio dalla padroncina, realizzando così un sogno che aveva sin da bambino.

Negli ultimi dieci anni la moda di vestirsi da cartone animato è cresciuta a dismisura, diventando una vera e propria subcultura in molti paesi del mondo. Vi sono infatti migliaia e migliaia di persone di ogni età e provenienza che ogni giorno si avvicinano a questo fenomeno. Il Giappone, creatore di meravigliosi personaggi fittizi per cartoni animati e videogiochi, non può che essere il principale portabandiera del cosplayers nel mondo.

Tornando all’uomo cane Toco, molte critiche sono piovute addosso a questo bizzarro protagonista mascherato a seguito del video realizzato per mostrare le sue “abilità” canine.

In realtà, Toco non abbaia e non attira simpatie degli altri cani veri. Ora, quanto dovrà spendere il signore giapponese, di cui non si conosce esattamente l’identità umana, per imparare ad abbaiare?