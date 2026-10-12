Italian flag
Marca TrevigianaSlide-mainTreviso

“Il bosco che cura”, a Treviso il pediatra Giacomo Toffol spiega come camminare nella natura fa bene a corpo e mente

Di
1 minuti di lettura
0
Share

Mercoledì 14 ottobre alla Casa dei Carraresi nuovo appuntamento con “Storie & Cammini”, il ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Cassamarca. Ingresso libero

TREVISO – Un sentiero tra gli alberi, il rumore delle foglie sotto i piedi, la luce che filtra tra i rami. Camminare in un bosco non è soltanto un esercizio fisico: è un’esperienza che mette in movimento il corpo e, nello stesso tempo, risveglia i sensi e l’attenzione. È questo il filo conduttore di “Il bosco che cura. Il benessere passo dopo passo”, l’incontro in programma mercoledì 14 ottobre alle 18.30 alla Casa dei Carraresi, nel cuore di Treviso.

A guidare il pubblico sarà Giacomo Toffol, pediatra, che racconterà come passi, natura e movimento possano diventare alleati preziosi del benessere quotidiano. Un tema che riguarda tutte le età: dai bambini, per i quali il contatto con l’ambiente naturale è parte di una crescita sana ed equilibrata, fino agli adulti, che nel semplice gesto del camminare all’aria aperta possono trovare un modo accessibile e alla portata di tutti per prendersi cura di sé.

L’appuntamento rientra in “Storie & Cammini”, il nuovo ciclo promosso dalla Fondazione Cassamarca che propone quindici incontri dedicati a salute, territorio e grandi cammini. Un percorso che alterna incontri, passeggiate e racconti, costruito attorno a tre parole chiave, persone, territori ed esperienze, con l’obiettivo di aiutare il pubblico a scoprire, conoscere e vivere meglio il territorio. Lo slogan scelto dagli organizzatori riassume bene lo spirito dell’iniziativa: camminare apre nuovi orizzonti.

L’ingresso alla serata è libero, ma è consigliata la prenotazione telefonando allo 0422 513150. Il programma completo degli incontri è consultabile sul sito www.storiecammini.it.

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

0
Share

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER!

Ricevi gli ultimi articoli de Il Nuovo Terraglio via email. Puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Newletter Il Nuovo Terraglio

Articoli correlati
CulturaMondosanitàScelti per voi: libriSlide-main

Una rosa bianca per Cuba

Di
2 minuti di lettura
Curata da due donne venete, esce in Italia la traduzione di “Medicina guevariana” di Anselma Betancourt Pulsan C’è un’immagine che racconta meglio…
EuropaItaliaSlide-mainSport

Azzurre per la prima volta all'Europeo

Di
1 minuti di lettura
Grazie alla vittoria con la Francia e a quella del Portogallo con la Finlandia, la Nazionale di Futsal femminile si qualifica per…
Slide-mainVeneto

Padova, oltre 130 giovani al primo convegno di Creature: al centro il rapporto tra libertà, giustizia e istruzione

Di
2 minuti di lettura
Alla Scuola della Carità di San Francesco il debutto dell’associazione con “Proposte di cultura e libertà”. Tre sessioni dedicate al diritto, all’impresa…