“Il bosco che cura”, a Treviso il pediatra Giacomo Toffol spiega come camminare nella natura fa bene a corpo e mente

Mercoledì 14 ottobre alla Casa dei Carraresi nuovo appuntamento con “Storie & Cammini”, il ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Cassamarca. Ingresso libero

TREVISO – Un sentiero tra gli alberi, il rumore delle foglie sotto i piedi, la luce che filtra tra i rami. Camminare in un bosco non è soltanto un esercizio fisico: è un’esperienza che mette in movimento il corpo e, nello stesso tempo, risveglia i sensi e l’attenzione. È questo il filo conduttore di “Il bosco che cura. Il benessere passo dopo passo”, l’incontro in programma mercoledì 14 ottobre alle 18.30 alla Casa dei Carraresi, nel cuore di Treviso.

A guidare il pubblico sarà Giacomo Toffol, pediatra, che racconterà come passi, natura e movimento possano diventare alleati preziosi del benessere quotidiano. Un tema che riguarda tutte le età: dai bambini, per i quali il contatto con l’ambiente naturale è parte di una crescita sana ed equilibrata, fino agli adulti, che nel semplice gesto del camminare all’aria aperta possono trovare un modo accessibile e alla portata di tutti per prendersi cura di sé.

L’appuntamento rientra in “Storie & Cammini”, il nuovo ciclo promosso dalla Fondazione Cassamarca che propone quindici incontri dedicati a salute, territorio e grandi cammini. Un percorso che alterna incontri, passeggiate e racconti, costruito attorno a tre parole chiave, persone, territori ed esperienze, con l’obiettivo di aiutare il pubblico a scoprire, conoscere e vivere meglio il territorio. Lo slogan scelto dagli organizzatori riassume bene lo spirito dell’iniziativa: camminare apre nuovi orizzonti.

L’ingresso alla serata è libero, ma è consigliata la prenotazione telefonando allo 0422 513150. Il programma completo degli incontri è consultabile sul sito www.storiecammini.it.

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