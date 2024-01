L’ 11 gennaio riprende il ciclo dei Giovedì della Cultura: ospite il Comandante del 51° Stormo

Il primo appuntamento del 2024 con i Giovedì della cultura si rivela un’occasione straordinaria, poiché è dedicato al Centenario dell’Aeronautica Militare Italiana. La Casa dei Carraresi accoglierà, alle ore 18, il Colonnello Pilota Emanuele Chiadroni, Comandante del 51° Stormo Istrana, figura di spicco con un ricco bagaglio di esperienze e competenze.

Il tema centrale della serata sarà il 28 marzo 1923, la data di nascita dell’Aeronautica Militare Italiana, la cui centesima celebrazione si è svolta nel 2023. Un momento significativo per riflettere sulla storia, i valori, le tradizioni e l’evoluzione dell’istituzione che ha contribuito in modo determinante alla difesa del paese.

Il Colonnello Pilota Emanuele Chiadroni sarà il narratore di questo viaggio attraverso il tempo, fornendo uno sguardo approfondito sulla trasformazione dell’Aeronautica Militare dall’origine fino al suo ruolo attuale e futuro. La celebrazione del centenario non è solo un’opportunità per onorare il passato, ma anche per riflettere sul presente e proiettarsi verso il futuro.

Il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca si inserisce perfettamente in questo contesto, offrendo un appuntamento settimanale a Casa dei Carraresi fino al 30 maggio 2024. Un’opportunità per il pubblico di immergersi in argomenti culturali di rilevanza e di approfondire tematiche di grande interesse.

Il Colonnello Chiadroni, protagonista della serata, proviene dai Corsi Regolari dell’Accademia Aeronautica e ha acquisito esperienze significative in incarichi nazionali e internazionali. Il suo curriculum dettagliato rivela una carriera ricca di successi e impegno, con oltre 3.770 ore di volo e numerosi riconoscimenti, tra cui la Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico conferitagli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’evento si propone di evidenziare il cambiamento dell’Aeronautica Militare come un’istituzione vicina al cittadino, enfatizzando il suo ruolo territoriale, italiano ed emozionale nel paese. Un’opportunità per far conoscere a tutti gli aspetti distintivi della Forza Armata, i suoi obiettivi e la sua capacità di adattarsi alle sfide del presente e del futuro.

Tra le novità, in collaborazione con il ristorante Ai Brittoni, situato a piano terra di Casa dei Carraresi, sarà possibile fermarsi a cena e degustare un menù studiato di volta in volta in base al tema della conferenza.