Iginio Massari premiato Ambasciatore del Gusto al Ferrara Food Festival

FERRARA – Al Ferrara Food Festival, in programma nel centro città fino a domenica 5 novembre, scende in piazza il meglio della pasticceria nazionale e internazionale. Per l’occasione il maestro Iginio Massari – incoronato miglior pasticcere al mondo nel 2019 dal World Pastry Stars e definito «Il signore del panettone» dal New York Times – ha preparato una cake agli agrumi utilizzando tutti prodotti rigorosamente contadini, così come le origini della tradizione ferrarese, e made in italy.

Il maestro dei maestri è fresco di una nuova nomina: a Massari è stato conferito il Premio Ambasciatore del Gusto 2023, un riconoscimento che ogni anno premia una personalità del mondo della cucina e dell’enogastronomia che, grazie al suo impegno, ai suoi progetti e alla sua arte, ha arricchito l’intero comparto della cucina italiana.

“Ferrara Food Festival, così come tutte le manifestazioni che riguardano il cibo, – commenta – è una kermesse che rispetta i canoni della cucina italiana per dare il giusto risalto e facendo conoscere gli eccellenti prodotti del territorio portando così ricchezza alla nazione”.

In merito ai segreti per diventare un grande pasticcere il maestro commenta “per diventare un grande pasticcere non si deve pensare al sacrificio ma avere come obbiettivo solo il diventare grande in quello che si vuole fare. Crescere e studiare per raggiungere il proprio obiettivo”.

Felice di conferire questo premio al maestro Massari, l’Assessore di Ferrara Matteo Fornasini ha dichiarato: “Ferrara Food Festival è una manifestazione che si sta sempre più consolidando e visto il successo della prima giornata di oggi ci sono tutte le premesse per superare l’andamento dello scorso anno. La cucina ferrarese rappresenta un fiore all’occhiello del nostro territorio e queste iniziative servono a fare cultura, dare risalto ai prodotti ma anche con un importante ricaduta economica sul territorio”.



Cinque giorni all’insegna del buon cibo

Giunto alla terza edizione e nel formato extra large di cinque giorni, spiega Stefano Pelliciardi di SGP Grandi Eventi, organizzatore della kermesse, che ““Ferrara Food Festival è una grande sfida ma che siamo pronti a cogliere con un calendario di appuntamenti ampliato sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, del quale siamo certi ci darà grandi soddisfazioni”.

Ferrara Food Festival sarà un vero festival delle eccellenze gastronomiche ferraresi (a ingresso gratuito): cinque giorni all’insegna del buon cibo e alla scoperta del territorio con un ricco programma di appuntamenti, showcooking, degustazioni e incontri culturali. IGP, DOP, DOC per celebrare prodotti, profumi, sapori indimenticabili in un vero e proprio viaggio nel gusto. Saranno cinque giorni dedicati ai prodotti tipici di Ferrara, alle ricette da scoprire nel nome della tradizione ma anche dell’innovazione.

L’evento è promosso dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio Ferrara e Ravenna, in collaborazione con l’Istituto Vergani Navarra e il Palio di Ferrara, e organizzato da SGP Grandi Eventi.