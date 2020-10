Ieri pomeriggio all’Arsenale le premiazioni della regata tra Trieste e Venezia “Two Cities One Sea – Trofeo Challenge Salone di Venezia”. L’assessore Venturini: “Evento che rafforza il legame tra la vela, la nautica e la città” L’assessore al Turismo, Simone Venturini, è intervenuto ieri pomeriggio alle premiazioni ufficiali della prima edizione della regata tra Trieste e Venezia “Two Cities One Sea – Trofeo Challenge Salone di Venezia”, manifestazione che può contare sulla partnership con il Salone nautico che impreziosirà l’Arsenale dal 29 maggio al 6 giugno 2021. Un percorso di gara già solcato in passato durante manifestazioni simili, cui questa volta hanno partecipato yacht con lunghezza non inferiore a 15,99 metri. Ad organizzare l’evento lo Yacht Club Adriaco con il supporto tecnico di Yacht Club Venezia. Il via stamattina, a Trieste, per una sfida lunga 60 miglia che ha costituito una sorta di rivincita dell’ultima edizione della Barcolana e un prologo della Venice Hospitality Challenge, prevista domani in laguna. “Sono felice di essere qui per premiare gli equipaggi vincitori della prima edizione della regata Trieste – Venezia – ha dichiarato l’assessore Venturini – Una manifestazione che punta proprio a riscoprire il rapporto tra la vela, la nautica e la nostra città. Un legame che abbiamo voluto rilanciare già con il Salone nautico e, in parallelo, lavorando per rafforzare questi eventi. La regata di oggi – ha proseguito – è un punto di partenza veramente significativo e ringrazio tutti gli organizzatori che hanno reso possibile la riuscita dell’iniziativa, con i quali stiamo già ragionando alla prossima edizione. Eventi come questo, la ‘Venice Hospitality Challenge’ di domani e la ‘Veleziana’ di domenica rappresentano un ottimo preludio in vista del prossimo Salone nautico”. La regata ha visto in lizza cinque maxi yacht: Arca SGR di Furio Benussi, Pendragon Lightbay Sailing Team di Carlo Alberini, Portopiccolo Prosecco Doc di Claudio Demartis, Anemos di Marco Bono e Anywave Safilens di Alberto Leghissa e del Sistiana Sailing Team. Al vincitore della classifica IRC, Arca SGR, è stato assegnato il “jackpot” rappresentato da cinque sterline d’oro (tante quanti gli scafi al via) e il Trofeo Challenge firmato Salone Nautico Venezia.