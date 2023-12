Icons: uno sguardo attraverso l’obiettivo di Steve McCurry

Dal 1° gennaio al 7 aprile 2024 presso gli Arsenali Repubblicani, in Via Bonanno Pisano 2 a Pisa sarà possibile ammirare la mostra “Steve McCurry: Icons”, con oltre 90 scatti del maestro della fotografia

PISA – Steve McCurry, acclamato come uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, trasporta il pubblico in un viaggio senza tempo attraverso il suo straordinario talento. La mostra “Steve McCurry: Icons”, organizzata da ARTIKA e curata da Biba Giacchetti con il Team Mostre di Sudest57, offre un’esperienza visiva avvincente attraverso oltre 90 scatti che rappresentano una sintesi magistrale della vasta produzione dell’artista.

La mostra si apre con la celebre immagine di Sharbat Gula, la ragazza afghana immortalata nel 1984, diventata un’icona assoluta della fotografia mondiale. Da qui, il percorso espositivo abbraccia luoghi e culture distanti, dalle terre dell’India alla Birmania, dalla Mongolia all’Africa, fino all’Italia. McCurry, con il suo sguardo unico, ci introduce nelle realtà più remote e nelle condizioni sociali più disparate.

Attraverso una straordinaria sequenza di ritratti, la mostra cattura storie di gioia, solitudine, resilienza e solidarietà, mettendo in luce la condizione umana attraverso sguardi che trasmettono dignità al di là dei confini geografici e culturali. “Icons” non è solo una mostra fotografica, ma un viaggio emozionale che comunica un messaggio di universalità e connessione umana.

Zhengzhou, Cina, 2004 ©Steve McCurry

Il catalogo della mostra, intitolato anch’esso “Icons”, offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte delle immagini più amate di McCurry, dove l’artista svela le storie e i retroscena che si celano dietro ogni scatto.

Rajasthan, India, 1983 ©Steve McCurry

Steve McCurry, con il suo stile fotografico distintivo, pone l’attenzione sull’umanità dei suoi soggetti, trasmettendo la profonda somiglianza di tutti gli individui sulla terra, indipendentemente dalle sfide socio-culturali. La sua curiosità illimitata lo ha spinto a superare ogni confine, fisico, linguistico e culturale, per catturare momenti che raccontano la complessità dell’intero contesto umano.

Attraverso le sue parole, McCurry rivela la sua missione: “Cerco il momento in cui si affaccia l’anima più genuina, in cui l’esperienza s’imprime sul volto di una persona. Voglio trasmettere il senso viscerale della bellezza e della meraviglia che ho trovato di fronte a me, durante i miei viaggi, quando la sorpresa dell’essere estraneo si mescola alla gioia della familiarità.”

“Icons” non è solo una mostra fotografica, ma un invito a esplorare il mondo attraverso gli occhi sensibili di Steve McCurry, un viaggio che rivela la bellezza e la complessità della condizione umana. L’audioguida, disponibile tramite app, arricchisce ulteriormente l’esperienza, fornendo approfondimenti narrativi su alcuni dei più grandi progetti fotografici dell’artista.

La mostra sarà aperta dal mercoledì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Per informazioni, chiamare il numero 351 809 9706 oppure inviare una mail a [email protected]