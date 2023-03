I Vigili d’Argento ricevuti dal Sindaco Bortolato: “Siete un esempio di grande umanità”

Il Sindaco Davide Bortolato riceve i Vigili d’Argento per ringraziarli a nome della Città

MOGLIANO VENETO – Si è concluso poco fa, presso la Sala Consiliare del Municipio di Mogliano Veneto, l’incontro del Sindaco Davide Bortolato e dei 15 Vigili d’Argento che prestano servizio in Città. Il primo cittadino ha voluto ringraziarli ed elogiarli a nome della collettività per le fondamentali attività di volontariato che svolgono. «I nostri Vigili d’Argento sono la dimostrazione che il sentimento di solidarietà ed il senso di comunità sono radicati nel nostro territorio e coinvolgono anche le fasce d’età meno giovani – ha detto. – I Vigili d’Argento sono un esempio di grande umanità e li ringrazio a nome di tutta la cittadinanza».

Se per i bambini, il Vigile d’Argento è sinonimo di sicurezza e di autorevolezza per la divisa che indossa, al tempo stesso tutti lo vedono con affetto perché è un “nonno” che vigila quotidianamente sull’incolumità dei cittadini più piccoli.

I Vigili d’Argento prestano infatti un servizio tanto importante sia per la sicurezza stradale dei numerosi giovani studenti iscritti nelle scuole di Mogliano Veneto, sia per l’organizzazione logistica degli uffici comunali, come ad esempio la gestione dell’affluenza alla sede municipale o l’apertura e la chiusura dei parchi.