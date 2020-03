I soldati dell’Esercito Italiano non possono essere trattati come forze di serie B

"I Soldati dell'Esercito Italiano non possono essere trattati come 'forze' di serie B". A dirlo è Rossano Moracci, Militare in Ausiliaria, Consigliere Comunale di Albignasego e Responsabile Regionale Difesa di Fratelli d'Italia, che lancia un appello.