I risultati biancoblù del weekend 11-12 gennaio 2020

Di seguito elenchiamo e commentiamo i risultati sportivi collezionati dalla squadre biancoblù nel weekend appena concluso.

TOP12

RIPOSO

CADETTA

Vittoria importante che mantiene i biancoblù a contatto della zona alta della classifica, saldamente al quarto posto a soli 4 punti dalla vetta. Da subito si è capito che la partita sarebbe stata vinta da chi sarebbe riuscito a mantenere l’impatto fisico per tutti gli 80 minuti. Nonostante Brescia sia partito con estrema aggressività non è riuscita a mantenere la stessa intensità anche nella seconda frazione dell’incontro, quando una miglior organizzazione e una maggior costanza ha permesso a Mogliano di portare dalla sua parte le sorti del match.

Mogliano VENETO – domenica 12 gennaio 2020

Campionato italiano di serie B girone 3

MOGLIANO RUGBY 1969 vs BRESCIA JUNIOR 32-14

MARCATORI: (Primo tempo) 5’ Adam cp; 8m. M. Mastrocola ; 25’ Ospitalieri ; 32’ Zane T. Tr Adam

(Secondo tempo) 5’Adam cp; 17’ Cappellari m; 25’ Adam m tr Adam; 39’ Al-Akbar m tr Adam.

MOGLIANO RUGBY 1969: Adam, Cappellari, Sangion, Zanatta, Grinzato, Marin, Cervellin, Pesce, Mengotti, Fiorini, Marini, Al-Abkal, Zane, Colonna.

A disposizione: Bianco, Mattiazzi, Bonotto, Pesce, Marini, Zanchi

all.: Darrell Eigner, Larvogna

BRESCIA JUNIOR RUGBY: Piscitelli, Lazzari, Delle Monache,Miranda, Dimarco, Dizzotti, Mastrocola, Zdrilich, Ospitalieri, Isoli, Ferrari, Reboldi, Aramntini, Romano, Stefanini

all.: Gianluca T.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 5; BRESCIA JUNIOR 0

LA TRIBÙ

RIPOSO

UNDER 18

Benetton-Mogliano rugby 20 – 3

Benetton: Padoan, Cella, Menoncello, Freschi, Menachem, Bruniera, Battara, Pilotto, Nadali, Rubinato, Rossi, Artico, Bizzotto, Bonan, Zanin

A disposizione: Michielan, Favaro, Ragogna, Sharku, Riato, Roveda, Poles

All. Preo

Mogliano Rugby 1969: Barrile, Zulian, Cazzaro, Garbisi A, Anoruo, Marin, Piovesan, Vianello, Casarin, Spironello, Di Bert, Bassotto, Zabotto

A disposizione: Bandiera, Stefani, Acerboni, Carriero, Grego, Ginetto, Soldá

All. Zappalorto, Branni

Mete: primo tempo 5° e 27° Benetton

Secondo tempo 20° cp Garbisi A; 30° e 36° mete Benetton

Trasformazione 0/4

Giallo: 30° st Bassotto

UNDER 16

Riprende il campionato under 16 dopo la sosta natalizia e la formazione del Mogliano affronta in casa i pari età del Rugby Valsugana. La partita si mette subito in salita per i giovani leoni che subiscono la prima marcatura dopo pochi minuti dall’inizio della gara. Grande reazione immediata, con i biancoblù che incominciano a macinare un piacevole gioco multifase, premiato con tre marcature pesanti prima dell’intervallo. Tutte trasformate dal preciso Chinellato. La prima frazione di gioco si chiude sul 21 a 7 con una buona prestazione dei nostri uomini di mischia.

Nella seconda parte di gara Mogliano, sempre padrone della partita, non riesce a sfruttare al massimo tutte le occasioni create, complice un po’ di imprecisione, e va in meta solamente in due occasioni, con Fiorotto dopo una fase di pick and go e Panizzi, con una bella azione personale. Sul finale piccola sbavatura nella trasmissione dell’ovale che porta all’intercetto e alla conseguente meta in mezzo ai pali da parte dell’apertura del Valsugana. Punteggio finale di 33 a 14.

I cinque punti conquistati in classifica e le cinque marcature segnate portano morale e fiducia per il proseguo del campionato

Domenica 12 gennaio 2020

Stadio Maurizio Quaggia

Campionato U16 girone Elite, IV giornata

Mogliano Rugby 1969 – Valsugana Rugby Padova 33-14

Rugby Mogliano: Barzan, Corti, Levorato, Maceria, Calenda, Cristofalo, Lorenzetto, Fiorotto, Bellotto, Favaretto, Colli, Dalla Venezia, Panizzi, Bertolissi, Chinellato.

A disp.: Pepe, Casarin, Vecchiato, Marcaggi, Favaro, Boschian, Gaggiato.

Valsugana: Checchini, Destro, Mistretta, Bettin, Livi, Arnoldo, Zambon, Ruotolo, Rasi, Trez, Agnolon, Molari, Matterazzo, Poggi, Edoardo.

A disp.: Deregibus, Ruggeri, Bolzonella, Colomba, Uugwanga.

Marcatori: p.t 2′ meta Valsugana tr.; 8′ meta Corti tr. Chinellato; 13′ meta Panizzi tr. Chinellato; 26′ meta Bertolissi tr. Chinellato.

S.t. 2′ meta Fiorotto tr. Chinellato; 5′ meta Panizzi nt; 30′ meta Valsugana tr.

